НАТО могут заставить принять условия по безопасности, которые выдвинула Россия. Даже если Запад этого не хочет. Москва поставила альянс в очень непростые условия, в которых от него мало что зависит.

Такое мнение высказал ведущий программы "60 минут" Евгений Попов, комментируя предстоящие переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности. В разговоре с порталом "Народные новости" он обратил внимание, что первой будет встреча именно с американской стороной, а потом уже - с представителями альянса.

Такой порядок возник неслучайно. Попов отметил, что НАТО сколько угодно может называть себя независимой организацией, но правда в том, что этот союз во всём подчиняется США. Журналист напомнил, как быстро изменил свою позицию глава НАТО Йенс Столтенберг касательно требований Москвы после того, как Вашингтон заявил о готовности обсудить данную тему.

Господин Столтенберг показывает нам мастерство переобувания в воздухе. Чего уж там, разговаривать мы будем с США, чтобы они убедили своих партнёров по альянсу в любой позиции, необходимой Вашингтону,

- пояснил Попов.

Он повторил слова замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что выдвинутый Москвой список требований - это не меню ресторана. Из него нельзя выбрать отдельные пункты, а от остального отказаться. Запад должен принять этот пакет целиком, так как вопрос стоит о национальной безопасности России.