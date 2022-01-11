НАТО запуталось в показаниях. Альянс за сутки поменял позицию по ультиматуму России

НАТО запуталось в показаниях, говоря о гарантиях безопасности. Альянс за сутки успел поменять позицию по ультиматуму России на противоположную.

НАТО не готово идти на компромиссы по вопросу нерасширения на восток. Об этом во вторник заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

Откровенно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса,

- отметила она, выступая в эфире американского телеканала CNN.

При этом буквально сутки назад глава НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс может достичь соглашения с Россией во избежание возможного военного конфликта. По его словам, пока между сторонами сохраняются столь острые политические противоречия, всегда есть риск военной эскалации.

Напомним, в конце прошлого года Россия передала США и НАТО список требований по вопросам безопасности. Один из пунктов - это гарантии нераспространения НАТО на Восточную Европу, Среднюю Азию, Закавказье, Грузию и Украину. В понедельник, 10 января, состоялась первая встреча между делегациями России и США. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что разговор был сложным, долгим, но профессиональным.