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НАТО запустило украинскую версию сайта с ошибкой
07 апреля 2021, 18:45 • 64 • Политика
Публикации и видео пока доступны только на английском языке
На официальном сайте Североатлантического Альянса недавно заработала версия на украинском языке. Однако запуск омрачился конфузом – на портале была допущена ошибка.
На текущий момент переведена только частично главная страница интернет-портала. Новости и видеоматериалы пока можно посмотреть лишь на английском.
Украинская часть текста переведена с ошибкой. К примеру, в полном названии организации в слове "договору" последняя буква написана на английском, а не на мове.
Напомним, недавно в НАТО приняли решение не принимать в свой состав Украину. Пока что руководство не проводит необходимых действий в этом направлении и не планирует в ближайшие время. Вместе с тем, альянс придерживается принципов "политики открытых дверей" и украинская сторона является для него очень ценным партнером, с которым они сотрудничают на долгосрочной основе.
Ранее Россия оценила последствия возможного членства Украины в НАТО, заявив, что это лишь усугубит ситуацию внутри самой Незалежной, а для населения ДНР и ЛНР такое членство станет весьма неприемлемой перспективой.
При этом на вопрос о действиях Москвы для защиты своих граждан в случае эскалации ситуации в Донбассе, упоминалось лишь то, что безопасность россиян – безусловный приоритет РФ и лично лидера государства Владимира Путина.
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