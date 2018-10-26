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НАТО замахнулось на Азовское море

26 октября 2018, 09:39  •  173 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обеспокоился действиями России в Азовском море и заявил, что Украина должна иметь свободные морские каналы, поскольку это важно для альянса.
Азовское море стало одним из стратегически важных объектов для внимания НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что его беспокоят действия России в этой акватории, назвав их «дестабилизирующими». При этом у самой организации на Азовское море далеко идущие планы, в соответствии с которыми Столтенберг потребовал дать Украине «свободные морские каналы», имеющей с НАТО «торговые отношения».
«Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море. Российское поведение там является частью модели поведения, которое мы видим на протяжении долгого времени, начиная с незаконной аннексии Крыма, нового моста и, конечно, ее дестабилизирующей активности в Донбассе», - цитирует генсека Утро.ру.
Ранее между генсеком НАТО и главой МИД Украины Павлом Климкиным прошла встреча, во время которой Столтенберг высказал поддержку Киеву в вопросах его незалежности и территориальной неприкосновенности.
Азовское море уже давно облюбовал для себя альянс. Украина даже заявила о том, что собирается провести в акватории совместные с НАТО военные учения. Россия возмутилась подобными намерениями Киева. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что наша страна подобного не допустит.

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