Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Черную икру фоткните для Трампа": В Twitter показали, как "голод...
«Поглядим на реакцию»: детектив может передать РФ материалы об МН17
Еврогрузины стали больше воровать, барыжить и бить жён (Руслан Осташко)
"Доказательств против России нет. Санкции есть": Соловьев задал неудоб...
Главная / Война

НАТО закрепляется в Молдове и нацеливается на Приднестровье

07 августа 2019, 19:24  •  92 • Война
Парламент Молдовы ушёл в отпуск, депутаты разъехались на отдых и только спикер парламента, премьер-министр и министры продолжают работать. Так же, как и представители «западных партнёров» Молдовы.
Зинаида Гречаный встретилась 5 августа с чрезвычайным и полномочным послом США в Молдове Дереком Хоганом.
На встрече с послом спикер парламента обсуждала «вопрос созыва внеочередной сессии высшего законодательного органа в августе» для рассмотрения ряда вопросов, требующих срочного решения.
«Стороны обсудили актуальные вопросы общественно-политической повестки дня страны, а также приоритеты на последующий период», – отметили в пресс-службе парламента.
Встретился посол США и с председателем парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции и послом Юрием Реницэ.
А новый министр обороны Молдовы Павел Войку, назначенный президентом Игорем Додоном, провёл встречу с руководителем Бюро по связям с НАТО Кристиной Балейсайте, на которой стороны обсуждали «взаимодействие Национальной армии Молдавии с Североатлантическим альянсом».
Министр обороны дал высокую оценку всем проектам НАТО, которые реализуются в Молдове, а реформирование молдавских вооружённых сил Войку назвал приоритетом своей работы. При этом он пообещал расширить участие молдавских солдат и офицеров в миротворческих операциях в других странах. В общем, стороны остались довольны встречей.
Всё бы хорошо, если не вспоминать, что президент Молдовы Игорь Додон не так давно был настроен категорически против сотрудничества его страны с альянсом, а Бюро по связям НАТО, которое открылось в Кишинёве против его воли, обещал закрыть.
Продолжается тихое наступление западной «демократии» и на Приднестровье. Например, в Молдове работает летняя школа НАТО, но не для молдавских студентов, а для приднестровских. Открыт молодёжный летний лагерь Восточно-Европейского фонда, в котором студентов обучают как стать лидером. Но не всех, а только студентов из Приднестровья. А ещё множество разнообразных семинаров, тренингов, встреч и конференций, организованных USAID, куда приглашаются и с удовольствием едут молодые люди из Приднестровья.
Пока всё это происходит на территории Молдовы, но, учитывая, насколько активно ездит в Тирасполь Дерек Хоган, можно предположить, что для ПМР уже существует американский сценарий «продвижения демократии».
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
07 августа 2019, 16:09
Разговор Путина и Зеленского: в Кремле раскрыли детали
07 августа 2019, 19:24
«Чистое поле»: Осетия может признать события 2008 года геноцидом
04 августа 2019, 23:09
«Невероятно тихие»: в Британии отметили новые подлодки России
05 августа 2019, 15:24
Москва, 3 августа – провал «эпохальной движухи»
06 августа 2019, 17:24
Война в Сирии 2.0: Новая атака на российскую базу Хмеймим и новые жертвы
06 августа 2019, 17:24
Новый опрос: больше половины россиян боятся ядерной войны
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 августа 2019, 06:24
"Прошу понять и простить": Лебедев объяснился за побег в Европу
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшне...
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
07 августа 2019, 09:39
"Ни у кого не осталось иллюзий": Военкор о подготовке Киевом нового наступл...
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе -...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2019, 01:09
Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским
01 августа 2019, 04:09
Набитый трупами борт или попытка убить Путина? В деле MH17 Малайзия вступилась за Россию, подставив "ножку" США
02 августа 2019, 02:54
"Не холоп, а хозяин": В гостях у Скабеевой поляк Корейба напал на украинца
01 августа 2019, 04:09
В Кишинёве назревает катастрофа
01 августа 2019, 10:39
Импотенты проиграли: Оппозиция оказалась никому не нужна
05 августа 2019, 15:24
Новый фронт в Прибалтике или на Азовском море? В США испугались конфликта с Россией на фоне митингов в Москве - СМИ
02 августа 2019, 14:28
Студия замерла! Экс-депутат Рады ОБРУШИЛАСЬ на Зеленского с обвинениями: "Украину рушат и ломают"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.