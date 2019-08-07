НАТО закрепляется в Молдове и нацеливается на Приднестровье

Парламент Молдовы ушёл в отпуск, депутаты разъехались на отдых и только спикер парламента, премьер-министр и министры продолжают работать. Так же, как и представители «западных партнёров» Молдовы.

Зинаида Гречаный встретилась 5 августа с чрезвычайным и полномочным послом США в Молдове Дереком Хоганом.

На встрече с послом спикер парламента обсуждала «вопрос созыва внеочередной сессии высшего законодательного органа в августе» для рассмотрения ряда вопросов, требующих срочного решения.

«Стороны обсудили актуальные вопросы общественно-политической повестки дня страны, а также приоритеты на последующий период», – отметили в пресс-службе парламента.

Встретился посол США и с председателем парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции и послом Юрием Реницэ.

А новый министр обороны Молдовы Павел Войку, назначенный президентом Игорем Додоном, провёл встречу с руководителем Бюро по связям с НАТО Кристиной Балейсайте, на которой стороны обсуждали «взаимодействие Национальной армии Молдавии с Североатлантическим альянсом».

Министр обороны дал высокую оценку всем проектам НАТО, которые реализуются в Молдове, а реформирование молдавских вооружённых сил Войку назвал приоритетом своей работы. При этом он пообещал расширить участие молдавских солдат и офицеров в миротворческих операциях в других странах. В общем, стороны остались довольны встречей.

Всё бы хорошо, если не вспоминать, что президент Молдовы Игорь Додон не так давно был настроен категорически против сотрудничества его страны с альянсом, а Бюро по связям НАТО, которое открылось в Кишинёве против его воли, обещал закрыть.

Продолжается тихое наступление западной «демократии» и на Приднестровье. Например, в Молдове работает летняя школа НАТО, но не для молдавских студентов, а для приднестровских. Открыт молодёжный летний лагерь Восточно-Европейского фонда, в котором студентов обучают как стать лидером. Но не всех, а только студентов из Приднестровья. А ещё множество разнообразных семинаров, тренингов, встреч и конференций, организованных USAID, куда приглашаются и с удовольствием едут молодые люди из Приднестровья.

Пока всё это происходит на территории Молдовы, но, учитывая, насколько активно ездит в Тирасполь Дерек Хоган, можно предположить, что для ПМР уже существует американский сценарий «продвижения демократии».