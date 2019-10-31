НАТО заело: От России вновь требуют вернуть Крым и "вывести войска" из Донбасса

Руководство Организации Североатлантического договора (НАТО) вновь потребовало от России вернуть Крым под контроль Украине. Об этом пишет телеканал "360".

Призыв содержится в сообщении Комиссии НАТО - Украина. В нём говорится, что альянс не признаёт референдум от 2014 года, по итогам которого Крым вошёл в состав России.

"Крым - это территория Украины. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине", - указано в заявлении.

Пока этого не произойдёт, руководство НАТО отказывается от нормализации диалога с Москвой, которую оно обвиняет в "нарушении прав человека" на полуострове. Альянс также требует вернуть Киеву задержанные в Керченском проливе суда и не мешать свободе судоходства в Азовском море.

Комиссия дополнительно поддержала решение Украины начать разведение сил в Донбассе. Но при этом НАТО требует от России "вывести войска".