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НАТО заело: От России вновь требуют вернуть Крым и "вывести войска" из Донбасса

31 октября 2019, 23:39  •  92 • Политика
Представители НАТО в очередной раз потребовали от России вернуть Украине Крым и "вывести войска" из Донбасса, используя заезженные формулировки.
Руководство Организации Североатлантического договора (НАТО) вновь потребовало от России вернуть Крым под контроль Украине. Об этом пишет телеканал "360".
Призыв содержится в сообщении Комиссии НАТО - Украина. В нём говорится, что альянс не признаёт референдум от 2014 года, по итогам которого Крым вошёл в состав России.
"Крым - это территория Украины. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине", - указано в заявлении.
Пока этого не произойдёт, руководство НАТО отказывается от нормализации диалога с Москвой, которую оно обвиняет в "нарушении прав человека" на полуострове. Альянс также требует вернуть Киеву задержанные в Керченском проливе суда и не мешать свободе судоходства в Азовском море.
Комиссия дополнительно поддержала решение Украины начать разведение сил в Донбассе. Но при этом НАТО требует от России "вывести войска".

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