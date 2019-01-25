НАТО взяло под полный контроль президентские выборы на Украине

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США жёстко контролируют президентские выборы на Украине, намеченные на 31 марта 2019 года. Об этом сказал 22 сентября 2018 года первый секретарь Компартии Украины Пётр Симоненко. По его словам, эти выборы будут использованы «для сохранения и укрепления существующего режима» и американского влияния.

В комментарии к выступлению Симоненко на официальном сайте КПУ сообщается, что США оплачивают проекты, в рамках которых украинских журналистов «подготовят» к выборам 2019 года. Американцы учат сотрудников украинских СМИ «освещать работу» избирательных комиссий, «сообщать о нарушениях», «устраивать дебаты». Об этом говорится в документах американского посольства в Киеве. Особое внимание уделяется регионам, «восприимчивым к дезинформации». Имеется в виду юго-восток Украины, где преобладает русское и русскоязычное население.

На официальном сайте американского посольства нет сообщений о том, какие именно украинские СМИ получили гранты. Однако радио «Свобода», финансируемое правительством США, уже вмешивается в предвыборные дела. В рамках совместного проекта «Схемы» украинской службы радио «Свобода» и украинского телеканала «Перший» было проведено расследование бизнеса одного из кандидатов в президенты Владимира Зеленского. Оказалось, что у Зеленского есть бизнес в России, что принадлежащие ему кинокомпании якобы получают гранты российского правительства. Зеленского вынудили оправдываться, опровергая достоверность этого расследования.

Актёр и бизнесмен Владимир Зеленский сегодня имеет определённые шансы. В конце прошлого года он почти догнал главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в рейтинге кандидатов в президенты. Тогда за Тимошенко были готовы проголосовать 11,3% респондентов, за Зеленского – 10,9% (опрос центра социальных исследований «София»). За Петра Порошенко согласились бы голосовать тогда лишь 9,4% опрошенных граждан.

Заметно отличались от этих результатов результаты опроса, проведенного в то же время украинским Институтом анализа и прогнозирования Юрия Лесничего. Ю. Лесничий – персонаж любопытный: стажировался в Стокгольме по программе «Европейская политика и демократические институты», в Копенгагене по программе «Местное самоуправление: европейский опыт»; был главным редактором газеты «Майдан Киевщины», является членом координационного совета Комитета майдана и форумов евромайданов Украины. Согласно данным Лесничего, Тимошенко в конце 2018 года не просто опережала своих конкурентов, но опережала намного. Она получила бы 19,3% голосов тех, кто пойдёт голосовать и сделал выбор, за ней следовал Зеленский с 12,9%. Потом шли Ю.Бойко (11,6%), П.Порошенко (11,3%) и лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (11,1%).

Сайт Страна.ua в последний день 2018 года подтвердил высокую оценку шансов Тимошенко. «По всем опросам Юлия Тимошенко сейчас находится на первом месте. Причем ее отрыв от остальных потенциальных кандидатов увеличивается».

Британская букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), принадлежащая котирующейся на Лондонской фондовой бирже GVC Holdings PLC, повысила 5 января ставки на победу Владимира Зеленского на предстоящих выборах президента Украины с 8 к 1 до 6,5 к 1. Британцы тоже считают, что основными претендентами на президентское кресло остаются Юлия Тимошенко и Петр Порошенко (их ставки: Тимошенко – 2,5 к 1, Порошенко – 3,5 к 1).

Состязание социологов-прогнозистов продолжается. Центр имени М. Драгоманова 22 января повысил рейтинг Порошенко, опубликовав результаты опроса, проведенного в середине января. 17,1% украинцев считают, что Порошенко должен остаться на своём посту. За Тимошенко, по данным этого опроса, могут проголосовать 17,4% избирателей. Далее идут Олег Ляшко (10,1%), Владимир Зеленский (9,4%), Юрий Бойко (5,4%), Анатолий Гриценко (5,3%), Андрей Садовый (5,1%), Александр Шевченко (3,8%), Святослав Вакарчук (2,7%) и Александр Вилкул (2,6%).

Страсти подогреваются искусственно. Интересное мнение высказал социолог Андрей Ермолаев: он считает, что во втором туре, куда выйдут Порошенко и Тимошенко, их конкуренция «может превратиться в политическую имитацию борьбы, в ходе которой большая часть участников «партии войны» из команды Порошенко перетечет в состав команды Тимошенко».

Кстати, в феврале прошлого года Юлия Тимошенко имела встречу с президентом Украинского конгрессового комитета Америки (УККА) Андреем Футеем, который, приехав на Украину, встретился только с ней и ни с кем больше из участников президентской гонки-2019. Перед этим Футей привозил на Украину группу аналитиков из ведущих международных аналитических центров, в том числе American Foreign Policy Council, Jamestown Foundation, Hudson Institute и Heritage Foundation, где, помимо прочего, разрабатываются социальные технологии для «стран-мишеней». Американские аналитики провели тогда встречи с представителями всей политической и силовой верхушкой Украины, исключая Порошенко.

Помогают американцам в установлении жёсткого контроля за президентскими выборами на Украине специалисты НАТО. Об этом рассказал агентству «Интерфакс-Украина» глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. В рамках НАТО создан специальный Трастовый фонд, который обеспечит полный контроль за «безопасностью выборов и установит «аппаратную защиту» серверов украинского ЦИК.

Владимир Прохватилов

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