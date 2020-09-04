НАТО выступило с беспрецедентным заявлением: Суть истории с Навальным раскрыта?

Столтенберг потребовал ни много ни мало - раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю программу производства "Новичка".

Также НАТО потребовало разрешить международное расследование инцидента с Навальным.

Ранее стало известно, что предшествовало госпитализации блогера Алексея Навального. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев раскрыл подробности. По его словам, ещё за несколько дней до госпитализации у Навального начались проблемы с пищеварением и питанием. Он отметил, что такие выводы врачам позволили сделать в том числе данные анамнеза, то есть истории заболевания.

Он отметил, что сопровождающие блогера лица указали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были за 5-7 дней до госпитализации. При этом данные анализов говорили о внутренних нарушениях и уж никак не указывали на "Новичок".