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НАТО выступило с беспрецедентным заявлением: Суть истории с Навальным раскрыта?
04 сентября 2020, 16:55 • 175 • Политика
НАТО внезапно выступило с беспрецедентным заявлением в адрес России. Исходя из слов генсека альянса Йенса Столтенберга, суть истории с "отравленным" блогером Алексеем Навальным можно считать раскрытой?
Столтенберг потребовал ни много ни мало - раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю программу производства "Новичка".
Также НАТО потребовало разрешить международное расследование инцидента с Навальным.
Ранее стало известно, что предшествовало госпитализации блогера Алексея Навального. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев раскрыл подробности. По его словам, ещё за несколько дней до госпитализации у Навального начались проблемы с пищеварением и питанием. Он отметил, что такие выводы врачам позволили сделать в том числе данные анамнеза, то есть истории заболевания.
Он отметил, что сопровождающие блогера лица указали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были за 5-7 дней до госпитализации. При этом данные анализов говорили о внутренних нарушениях и уж никак не указывали на "Новичок".
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