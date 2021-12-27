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НАТО вынуждает Россию действовать жёстко: Замглавы Минобороны об ультиматуме Москвы

27 декабря 2021, 20:50  •  163 • Политика
Замглавы Минобороны Фомин заявил, что конфронтационный курс НАТО вынуждает Россию жёстко действовать. Москве нужны юридически обязывающие гарантии безопасности, добавил он.
Курс НАТО на конфронтацию с Россией вынуждает Москву требовать от военного блока юридически обязывающих гарантий безопасности. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
Речь идёт о продвижении НАТО на восток, ближе к границам России, а также о размещении оружия и проведении военных учений и разведдеятельности вблизи русских границ. Всё это не может не вызывать беспокойства.
Продолжение альянсом конфронтационного курса в отношении нашей страны вынуждает нас жёстко поставить перед НАТО вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России,
- заявил Фомин на брифинге в Москве для военных атташе и представителей посольств иностранных государств.
Он добавил, что такие гарантии должны исключить любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих России систем вооружений в непосредственной близости от русских границ. В соответствии с этими принципами и были составлены проекты договоров, представленные Россией, добавил замминистра.

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