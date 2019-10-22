НАТО всё? Путин «выиграл войну»

Автор:

Кучер Егор

Мало кто из убеждённых прозападных политологов, чиновников и журналистов сегодня станет отрицать тот факт, что США более не располагают таким влиянием на Ближнем Востоке, какое у них было ещё несколько лет назад. Когда мы говорим о влиянии США, следует понимать, что речь идёт не только о Вашингтоне, а о политике вообще всего сообщества западных государств. Ведь американцы во все времена продвигали свои национальные интересы при помощи союзников.

Сегодня, однако, отношение «вассалов» к своему «суверену» уже меняется, и причин тому очень много. И именно Ближний Восток становится «лакмусовой бумажкой», показывающей, как в реальности обстоят дела с точки зрения разделения сил и сфер влияния в мире.

Ближний Восток географически и экономически занимает такое место, что просто обречён быть связующим звеном между Евразией, Востоком и Африкой. Кроме этого, регион крайне богат природными ресурсами. Противостояние на Ближнем Востоке и в Северной Африке между властителями мировых империй длится с древнейших времён, не прекращается оно и сегодня.

В то же время мы можем констатировать, что американский проект демократизации стран региона провалился. Ирак так и не стал демократическим и цельным государством, Ливия продолжает лежать в руинах, разделена и медленно восстанавливается, Сирия победила терроризм с помощью России, а США вынуждены ретироваться.

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Однако даже после того, как США не добились желаемого в Ираке, разрушили Ливию и завязли в Сирии, западное сообщество твёрдо стояло на своём, заявляя о беспрекословной поддержке американских кампаний в регионе. Но с конца 2018 года Вашингтон стал лишаться этой поддержки.

Сейчас, когда США выводят свой контингент, оставив вчерашних союзников-курдов в одиночестве под жерлами турецких орудий, и когда на ещё в недавнем прошлом «американский» северо-восток Сирии приходит сирийская армия вместе с российскими силами, на Вашингтон с критикой обрушиваются и вчерашние союзники американцев в Европе.

Геополитическая революция

Именно этим словосочетанием накануне немецкое издание Welt назвало то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. И это уже не удивительно. Конечно, мы прекрасно помним, как Дональд Трамп неоднократно обижал немцев, то и дело упрекая их в том, что они отчисляют в НАТО слишком мало денег. Мы помним, как посол США в Берлине Ричард Гренелл открыто пригрозил немецким компаниям санкциями за поддержку российского газопровода «Северный поток – 2» и как за это американский дипломат едва не был объявлен персоной нон грата.

Посол США в Германии Ричард Гренелл. Фото: Arne Dedert / Globallookpress

Тогда казалось, что Берлин хоть и будет выражать обеспокоенность тем, как ведёт себя в Старом Свете заокеанский шеф европейской политики, но всё же общественное мнение Германии, да и других стран Европы, будет твёрдо поддерживать западный курс против России. Однако риторика всё-таки меняется, и это значит, что и немецкому терпению в этом вопросе есть предел.

Военные союзы, если они имеют ценность, основаны на предсказуемости и доверии. НАТО видела лучшие дни. Что ещё должно произойти, пока участники, особенно Берлин, не поймут серьёзность ситуации и не начнут действовать?

– задаётся вопросом Welt.

В этом, конечно, звучит очень большой упрёк в адрес Вашингтона, который и без сирийского вопроса умудрился руками Дональда Трампа почти в буквальном смысле схватить европейцев за горло. И в Берлине (хоть об этом пока не говорит Ангела Меркель) ощущают, что хватка эта крепчает – достаточно вспомнить хотя бы введённые Трампом новые торговые пошлины на европейские товары. Однако наиболее сильно бросается в глаза то, как резко США сдают позиции в ключевом для Запада регионе.

Началась геополитическая революция. Её побочные эффекты пока не так хорошо видны, однако последствия скажутся далеко за пределами региона. <…> До настоящего времени Америка надёжно поддерживала жизненно важные интересы на Ближнем Востоке – от нефтяных скважин и морских путей до стратегической безопасности государства Израиль, – но теперь это уже не имеет никакого значения,

– говорится в материале.

И если один из партнёров по НАТО испытывает некие трудности, то тут как раз ему на помощь и должны прийти другие. Однако этого не происходит и не произойдёт. Проблема также в Турции – стране НАТО, которая изнутри уже достаточно давно подрывает альянс, ругается с США из-за купленных у России С-400, а также ненавидит курдов, с которыми у американцев в Сирии был союз.

«Североатлантический альянс никогда не будет таким, каким он был на протяжении многих десятилетий холодной войны: обещанием безопасности для европейцев, предлогом для сдерживания и для расширения военной североатлантической инфраструктуры в мире», – констатирует немецкое политическое издание.

Но нам гораздо интереснее та оценка, которую Welt даёт политике Владимира Путина. И оценка эта крайне удручающая для американцев, да и в тоне немецкого издания читается сожаление.

«Более чем символично было то, что американцы, в основном спецназ, которые по приказу главнокомандующего покидали свои позиции (в Сирии. – Прим. Царьграда), столкнулись с русскими, идущими в противоположном направлении. Путин добился того, о чём мечтало большинство генералов на протяжении всей истории: победы без войны», – констатируют немецкие журналисты.

Почему это произошло?

Отметим, что позиция, которая содержится в материале Welt, не является чьим-либо оценочным суждением. Это констатация того, что происходит в реальности. Главное состоит в том, что с приходом к власти Дональда Трампа США постепенно отказываются от блоковой политики вместе со своими союзниками на основе глобальных договоров.

Напротив, США разрывают одно международное соглашение за другим, потому что Трамп хочет вести политику, при которой Вашингтон не будет сдержан со всех сторон какими-то глобальными договорённостями и даже более локальными обязательствами перед своими союзниками.

Демократы утверждают, что США потеряют влияние в мире, если отвернутся от союзников, однако Трамп больше озабочен своим личным влиянием и перспективами начинающейся предвыборной гонки. Для победы на выборах уже через год Трампу необходимо выполнять свои обещания. Одно из главных – прекратить участие солдат США в войнах по всему миру. И Трамп поначалу очень решительно взялся претворять его в жизнь.

Новым председателем СПЧ назначен Фадеев В декабре прошлого года Трамп приказал двум тысячам американских военнослужащих немедленно покинуть Сирию, но затем смягчил свой план в пользу постепенного вывода сил,

– написала накануне газета New York Times, сообщая о планах американского лидера всё-таки оставить несколько сотен спецназовцев США, чтобы не пустить к нефтяным месторождениям армию Сирии и российские силы.

Это решение уже назвали хитрой игрой Трампа в Сирии. Суть её состоит в том, чтобы «усидеть на двух стульях» одновременно – вроде бы и войска вывести, но и некие интересы соблюсти. Этим глава Белого дома планирует ответить всем своим критикам из Демократической партии, и при этом никто не сможет его упрекнуть в том, что он не сдержал обещания по выводу США из Сирии.

Получается, что сдача Вашингтоном позиций на Ближнем Востоке – это следствие внутриполитического кризиса в самих США, где крупные геополитические решения принимаются, чтобы добиться преимущества, переизбраться или насолить конкурентам. Кстати, с этим согласна и Welt, которая прямо пишет, что для столь стремительного исхода США из Ближнего Востока нет иных причин, кроме борьбы республиканцев и демократов в Америке.

Президент США Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress

Однако мы позволим себе с этим не согласиться. Совершенно очевидно, что та же Welt вряд ли могла бы заявить, что уходящий из Сирии спецназ встретил русских солдат, двигающихся в противоположном направлении, если бы этих самых солдат там не было. А это уже заслуга всей внешней политики Владимира Путина в последние несколько лет.

Именно поэтому в нужный момент, когда западные союзники спорят друг с другом, когда в самих США имеется внутриполитический кризис, политика России в Сирии – это цельный процесс, в рамках которого Москва ни с кем не спорит и не предаёт никаких союзников, как Вашингтон делает это с курдами.

Путин «выиграл войну», выражаясь словами журналистов Welt, не из-за того, что политика США плоха, а Трамп слишком несговорчив и неуправляем. Успех России полностью объясняется всеми предпосылками, которые Москва создала и создаёт себе в Сирии, победив терроризм, восстанавливая разрушенные города, помогая местным силам в разминировании опасных участков, оказывая гуманитарную помощь, а также содействие в восстановлении территориальной целостности страны.

Именно поэтому мнение Германии и Европы меняется. Ещё несколько лет назад та же Welt ни за что бы не признала провала американцев где бы то ни было и не стала бы критиковать США или НАТО. Напротив, успехи России были бы отмечены очередными жёсткими заявлениями о «российской угрозе», о необходимости «остановить Путина» и так далее. Но сейчас Россия сама своей же политикой показывает, что при переходе на подобные личности немецкие журналисты выглядели бы просто глупо. И теперь они это понимают.