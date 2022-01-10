НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии" • 140 • Аналитика © РИА Новости / Владимир Трефилов Стартующие сегодня в Женеве российско-американские переговоры были предварены "консультациями с союзниками по НАТО", Вашингтон таким вот образом — "нас много, а вы одни" — намерен, очевидно, задать тональность дискуссии. Попытка выдать за новое хорошо забытое старое способна вызвать у России лишь усмешку, как и уровень дебатов глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в Североатлантический альянс, которые также не принесли сюрпризов для Москвы. Натовцы успели повторить сверхдревние мантры про "агрессивное поведение России", "имперские замашки" и "интенции жить по чертежам ялтинских договоренностей". Особенно доставляет, конечно, инвектива по адресу Ялтинской конференции и ее итогов. И особенно когда в заявлениях рядом с неприятием "ялтинской схемы" ставят Украину. Поскольку именно во время Ялтинской конференции было решено и согласовано, что Украина как республика, входящая в СССР, получит место в ООН (Сталин настоял на этом, объяснив и Черчиллю, и Рузвельту, что Украина внесла вклад в освобождение от гитлеризма, который трудно переоценить). Отрицаемые сегодня итоги Ялтинской конференции распространились не только на дипломатию, но и на экономику, и политику. Мир — нравится это сегодня чиновникам в штаб-квартире НАТО или не нравится — относительно гарантированно и в безопасности прожил много десятилетий. Кризисы возникавшие разрешались, и если идеологическое противостояние двух систем и двух мировоззрений шло полным ходом, в открытый военный конфликт, тем более в Европе, оно не переходило. Все изменилось в момент, когда с высоких трибун сообщили, что "Ялта" мертва" и что отныне взамен зафиксированным в подписанных в Крыму документах итогов будет применяться "новое мышление". Согласно этой геополитической парадигме, соперников больше нет, Россия готова принять в братские объятия всех тех, кто считал ее своим врагом. Как и Россию готовы были принять бывшие враги. При одном условии: наша страна должна была отказаться от собственной внешней политики, от прочного государственного суверенитета и от защиты своих интересов, как было тогда принято выражаться, "на международной арене". И пока (в силу разных причин) такой статус-кво сохранялся, наши западные партнеры ни о чем таком не беспокоились, а как только Москва попыталась жестко парировать, они немедленно решили ее окоротить. Спустя несколько месяцев после марша русских десантников в приштинский аэропорт политическое решение о сдерживании России приобрело и юридическую форму — Североатлантический альянс согласованно ввел этап кандидатства в НАТО. Кандидатство позволяло и позволяет в военно-политический альянс входить, формально не будучи членом. Как такое возможно? А вот как. НАТО помогает создавать и финансирует программы национальной обороны, в рамках которых осуществляется и обучение армейского персонала, и снабжение военной техникой. Эти программы позволяют также присутствие в рядах вооруженных сил той или иной страны военных инструкторов и наблюдателей. Кроме того, подобные программы иногда разрешают доступ к части разведданных, полученных альянсом, и использование данной информации, словом, позволяют удовлетворить практически любой военный каприз страны-члена за бюджет НАТО. Как только открывается дорога кандидатства, так жди всплеска агрессии. Жители Цхинвала это почувствовали на себе первыми: Грузия стала кандидатом на вступление в НАТО в апреле 2008-го, и ровно через четыре месяца, решив поиграть военной мускулатурой, напала на российских миротворцев, размещенных в Южной Осетии. Это еще мягкий вариант, кстати сказать. Чтобы расшириться на Балканах, традиционно близких России, НАТО пришлось разрушить Югославию. Дабы потом постепенно принять в свои члены почти все входившие в нее республики. И даже возражения Греции насчет приема Северной Македонии удалось дезавуировать — эта часть когда-то бывшей Югославии согласилась изменить свое историческое название, добавив к нему прилагательное "Северная". Решив сломать — в буквальном смысле слова — ялтинские договоренности, наши западные партнеры и коллеги, как сегодня уже понятно, не ожидали, что этот первый ход приведет к лавине ошибочных решений. Они недооценили, во-первых, то, насколько крепка в России память о том, кто на нее нападал, хотя это было сравнительно давно, во-вторых, НАТО просчиталась и в том, насколько Россия может быть "сговорчивее" перед лицом прямых угроз ее безопасности и самому ее существованию. Россия не согласна на то, чтобы подлетное время к ее столице сократилось бы кратно. Она также не готова и не будет готова никогда, чтобы с ней разговаривали в ультимативном тоне, да еще приставив пистолет к виску. И на все эти попытки угрожать были даны совершенно исчерпывающие и абсолютно прозрачные ответы. В спокойном тоне. Что касается истерики в европейских и американских СМИ по поводу "скопления войск на границе с Украиной", то даже ангажированная проверка этих, с позволения сказать, данных, позволяет утверждать, что налицо чистая дезинформация. Это как если подозревать США в нападении на Мексику, обнаружив армейские казармы примерно в тысяче километров от южных американских рубежей. Проведшие несколько часов вместе почти три десятка министров иностранных дел стран альянса выслушали шефа американской дипломатии Блинкена, который им разъяснил про "русскую геополитическую экспансию", приступив к прениям, послушно рассказали, как уже им — из Парижа, который в свое время был спасен русскими военными, и из Берлина, который был освобожден, и тоже русскими солдатами, — видится "русская угроза". Европейцы, в отличие от России, страдающие очень короткой памятью, повторили старый набор пропагандистских клише, включив в него даже "русский след, когда речь идет о выборах". Казалось бы, где имение, а где наводнение, но чтобы страшилка была еще "более страшной", и это тоже сойдет. Такая риторика на самом деле — практически с нулевым результатом, поскольку о России обычные здравомыслящие европейцы как отзывались, так и отзываются и с теплом, и симпатией, — гораздо больше говорит о самих ораторах. Это они, не мы, постоянно упоминавшие "новое мышление", выходя на трибуны, в задней комнате в то же самое время уламывали бывшие страны советского блока войти в альянс, это они, не мы, декларировавшие "общечеловеческие ценности", бесстрастно наблюдали за расстрелами и гибелью мирного населения — что на Балканах, что на территории постсоветского пространства, и это они, не мы, щебеча о "партнерстве равных", втягивали в свою орбиту интересов агрессивных авантюристов, заставляя уже тех и нападать, и убивать. И это они, не мы, перед началом переговоров, устраивают пропагандистские кампании в прессе, чтобы Россию вновь и унизить, и оскорбить. Почему "Конгресс интеллигенции" всегда против России Как они забыли и собственную историю, те, кто сегодня входит в Североатлантический альянс, запамятовали, что брань на воротах не виснет и что это именно Россия, а совсем не американцы, и уж тем более не европейцы, спасали их уже и в XXI веке — в соответствии с настоящим новым мышлением от настоящих новых угроз. Солидарно подставляя плечи и протягивая руку помощи там, где Европа увязала, вытягивая и страны, и порой континент из крови, боли, насилия и ужаса. Инфографика Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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