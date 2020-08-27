НАТО вскрыло всю защиту? Минобороны Белоруссии обвинили в грандиозном промахе

Напомним, ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что отдельные воинские части будут приведены в полную боевую готовность. С 24 августа в республике проводится очередной этап комплексной проверки боеготовности армии. Чуть позже в ведомстве рассказали о том, как идёт подготовка к комплексному учению на Гродненском тактическом направлении.

"При подготовке к учению в парашютно-десантных, танковых и мотострелковых подразделениях проводятся занятия по огневой, тактической и инженерной подготовке. Понтонно-мостовые подразделения наводят переправу через реку Неман, зенитные ракетные несут боевое дежурство по ПВО, - пишет "Белта". - Подразделения 465-й ракетной и 336-й реактивной артиллерийской бригад проводят занятия по предметам боевой подготовки, частью сил несут боевое дежурство по плановым целям".

В том числе сообщается о том, что задачи по разведке выполняют и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Но за этой проверкой внезапно усмотрели… грандиозную ошибку Минобороны Белоруссии. Так, анонимный автор портала avia.pro искренне считает, что "активация всех РЛС и радаров позволила странам НАТО с точностью до нескольких десятков метров установить все позиционные районы белорусских средств противовоздушной обороны и тем самым позволила с лёгкостью вскрыть оборону всей страны". Как следствие, в таком "промахе" военного белорусского ведомства заподозрили "реальную угрозу" для всей республики.