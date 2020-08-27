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НАТО вскрыло всю защиту? Минобороны Белоруссии обвинили в грандиозном промахе
27 августа 2020, 01:45 • 107 • В мире
Автор avia.pro считает, что Минобороны Белоруссии, приведя в полную боевую готовность все подразделения, совершило грандиозный промах и позволило "с лёгкостью вскрыть оборону всей страны".
Напомним, ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что отдельные воинские части будут приведены в полную боевую готовность. С 24 августа в республике проводится очередной этап комплексной проверки боеготовности армии. Чуть позже в ведомстве рассказали о том, как идёт подготовка к комплексному учению на Гродненском тактическом направлении.
"При подготовке к учению в парашютно-десантных, танковых и мотострелковых подразделениях проводятся занятия по огневой, тактической и инженерной подготовке. Понтонно-мостовые подразделения наводят переправу через реку Неман, зенитные ракетные несут боевое дежурство по ПВО, - пишет "Белта". - Подразделения 465-й ракетной и 336-й реактивной артиллерийской бригад проводят занятия по предметам боевой подготовки, частью сил несут боевое дежурство по плановым целям".
В том числе сообщается о том, что задачи по разведке выполняют и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Но за этой проверкой внезапно усмотрели… грандиозную ошибку Минобороны Белоруссии. Так, анонимный автор портала avia.pro искренне считает, что "активация всех РЛС и радаров позволила странам НАТО с точностью до нескольких десятков метров установить все позиционные районы белорусских средств противовоздушной обороны и тем самым позволила с лёгкостью вскрыть оборону всей страны". Как следствие, в таком "промахе" военного белорусского ведомства заподозрили "реальную угрозу" для всей республики.
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