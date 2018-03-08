НАТО возрождает дивизию СС «Галичина» в международном масштабе

Новый военный альянс Украины, Грузии и Молдовы собирается «противостоять российской агрессии»

Глава украинского парамента Андрей Парубий заявил о планах по созданию международной военной бригады Украины, Грузии и Молдовы. Это решение стало продолжением ранее подписанной Киевом, Кишинёвом и Тбилиси декларации о региональной безопасности. Вместо членства в НАТО украинцам подсовывают симулякр – военный альянс с молдаванами и грузинами. В начале марта в Кишинёве состоялась конференция «Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнёрство и современные вызовы безопасности». Можно сказать, что начало пронатовскому антироссийскому военному союзу положено. «Нам нужны совместные стратегии, чтобы противостоять российской агрессии», – провозгласил его цель Андрей Парубий.

Подтягивание к бандеровскому ядру молдаван и грузин напоминает попытку силами НАТО возродить недобитую дивизию СС «Галичина» в международном формате.

Начнут с создания украинско-молдавско-грузинской бригады – по образцу уже существующей LITPOLUKRBRIG. 6 марта 2018 года на Украине стартовали широко разрекламированные учения при участии Польши, Литвы и Украины. Впервые военные трёх стран, в том числе и весь личный состав штаба украинского десантно-штурмового батальона (в основном выходцы из АТО), будут отрабатывать командно-штабные учения, пишет латвийский новостной портал Riga.Rosvesty.

RR напоминает, что 26 марта 2015 года парламент Литвы единогласно ратифицировал соглашение трёх стран: Литвы, Польши и Украины об учреждении совместной военной бригады, которая будет использоваться в операциях под эгидой ООН и Европейского союза. Новое подразделение назвали LITPOLUKRBRIG. И в эти дни во Львове стартовала первая тренировочная миссия, которая продлится месяц. Бригада получила задание провести подготовку личного состава штаба одного из штатных десантных батальонов Вооружённых сил Украины по стандартам НАТО.

Во второй половина года альянс проведёт на территории Украины ежегодные учения Rapid Trident - 2018, участие в которых примут более 2000 украинских военных, а также солдаты и офицеры из десяти государств-членов НАТО и стран-участниц программы «Партнёрство ради мира».

Riga.Rosvesty отмечает, что в январе 2018 года на Украине вступил в силу закон, разрешающий допуск подразделений вооружённых сил других государств, в том числе США, на территорию Украины для участия в многонациональных учениях. Хотя ничто не мешало и ранее иностранцам проводить совместно с ВСУ военные учения на том же Яворовском полигоне. Теперь, судя по всему, они станут более масштабными.

Накануне прибытия на Украину литовского и польского военных контингентов по улицам Львова прошли маршем украинские националисты с красно-чёрными бандеровскими флагами, пишет Riga.Rosvesty. Формальным поводом шествия под названием «Помни героев» стала 68-я годовщина со дня смерти командира УПА* Романа Шухевича. «Патриоты» потребовали от мэра Андрея Садового вывесить флаг ОУН* и на городской Ратуше, городском совете и административных зданиях. Однако Садовой этого делать не стал, сославшись на то, что по решению депутатов Львовского городского совета для вывешивания флагов УПА* и ОУН* в календаре и без того выделено 29 дней в году.

После пикетирования горсовета по этому поводу, молодчики промаршировали по центру Львова с факелами, символикой националистических организаций, флагами и оскорбительными для Польши плакатами. В частности, «Город Львов – не для польских панов!», «Помни, чужак, здесь хозяин – украинец». Выходка украинских националистов во Львове незамеченной не осталась. В Министерстве иностранных дел Польши уже назвали этот марш «чёрной неблагодарностью» за помощь, которую Варшава оказывает Киеву. Но такова уж украинская власть: в Киеве добра не помнят, а соседи записаны в «вороги», которых свод правил для украинского националиста обязывает ненавидеть и с которыми «безоглядно бороться».

Русские, мадьяры, поляки, белорусы, евреи – враги для потомков Бандеры по определению. А что до литовцев, молдаван и грузин – так и до них дойдёт очередь. Жизнь показала, что мстить и ненавидеть бандеровцы умеют, а вот дружить – нет. Подсовывая Украине военный альянс с Грузией и Молдовой, в НАТО, видимо, плохо изучили менталитет бандеровцев – они могут себя показать только в зверских расправах с мирным населением. Лепить же новый вариант СС «Галичина» международного масштаба с участием грузин и молдаван – абсолютно провальная затея. Странно, что Кишинёв и Тбилиси не понимают, что им предлагают позорный союз с бандеровцами вместо членства в НАТО.

Соб. корр. ФСК