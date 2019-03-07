НАТО возьмётся за молодёжь Молдовы

Гибридный нейтралитет молдавского государства

Несмотря на все заверения президента Молдовы Игоря Додона о том, что страна будет сохранять нейтральный статус, НАТО не оставляет надежд на то, что этот военный блок вдруг горячо полюбят молдаване. Взяв за основу восточную мудрость «Хочешь победить врага – воспитай его детей», в Североатлантическом альянсе решили начать с молдавской молодёжи, для чего силами Института европейской политики и реформ (IPRE) при поддержке Центра информации и документации НАТО в Кишинёве запущен проект «Молодёжь за НАТО».

Цель – информирование молдавской молодёжи «о деятельности Североатлантического военного блока, его миссиях и о достижениях сотрудничества НАТО и Республики Молдова».

В рамках программы будут проведены четыре открытых урока, посвящённых НАТО, в университетах Кишинёва, Бельц и Комрата, начнёт работать «Летняя школа для молодых послов НАТО в Молдавии», выйдет три тематических издания и пять фильмов о деятельности альянса, и всё это будет посвящено 70-летию создания Североатлантического военного блока. Все эти мероприятия планируется провести до конца июня. Ориентированы они на участие 200 молодых молдаван, но ещё 50 тысяч получат эту информацию в режиме онлайн.

Проводится работа и с действующими военными Молдовы. Так, с 4 по 7 марта группа экспертов НАТО, занятых в программе усовершенствования военной подготовки (DEEP), проводит учебные занятия «по структуре, роли и особенностям системы подготовки сержантов НАТО». Эта программа военной подготовки началась ещё 10 лет назад под маркой «модернизации военного образования» молдавской армии.

И хотя по Конституции Молдова – нейтральное государство, не участвующее в каких-либо военных блоках, эксперты НАТО уже давно «помогают» разрабатывать национальную стратегию обороны и безопасности страны, а Национальная армия Молдовы участвует в военных учениях стран НАТО.

Правительство Молдавии не видит в этом ничего странного, наоборот, там убеждены, что всё это «способствует укреплению обороноспособности и региональной безопасности».

Да и в соседней Украине мечтают о том, что Кишинёв и Киев в ближайшее время станут столицами стран – членов НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 4 марта на международной конференции по безопасности в Одессе, организованной за деньги украинского спонсора.

«Наши грузинские друзья, Молдова – это страны, которые должны идти вперёд по европейскому пути. Почему бы не сделать укрепление безопасности Черноморского региона частью дальнейшего процесса усиленной ассоциации? Мы обязательно получим членство в НАТО», – камлает Климкин.

Напомним, по данным социологических исследований, примерно 60% молдаван выступают против вступления страны в НАТО. Среди этих 60% – и молодые граждане Молдовы.