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НАТО вошло в Черное море и опубликовало "победный" твит

31 января 2018, 08:54  •  296 • Политика
Ракетный эсминец НАТО вошел в акваторию Черного моря
Стало известно о том, что ракетный эсминец ВМС Великобритании Duncan вошел в акваторию Черного моря. Также сообщается, что корабль идет в сопровождении турецкого судна Gaziantep. Отметим, что как только эсминец вошел в Черное море, в официальном твиттере НАТО появилась "победная" запись с хэштегом #WeAreNATO (с англ. - Мы - НАТО).
Напомним, что месяц назад сюда, в акваторию Черного моря, уже заходил американский ракетный эсминец USS Carney. Сообщалось, что корабль отработал совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины. А буквально пару недель назад эсминец покинул Черное море.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что это похоже на "провокацию по отношению к России".
"Это своего рода политическая демонстрация гегемонистских устремлений США: "Мы везде и всюду, и нам есть до всего дело", - цитирует сенатора РИА Новости.
Standing #NATO Maritime Group 2 (#SNMG2) ships

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