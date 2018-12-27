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НАТО усиливается на границе с Россией. Чем мы ответим?

27 декабря 2018, 13:39  •  28 • В мире
Сообщения об усилении НАТО у границ России поступают буквально в ежедневном режиме и больше напоминают вести с фронта. Этот фронт существует, и разделяет он силы, противостоящие друг другу в холодной войне. Чем Россия сегодня гарантирует свою безопасность?
Автор:
Кучер Егор
Объявление США о разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало настоящим спусковым крючком современной холодной войны. Легализация этих типов ракетного вооружения вызвала массу обсуждений в военных и политических кругах в США и Европе.
Европейцы понимают, что стали заложниками ситуации и по воле США теперь окажутся плацдармом для развёртывания новых ракет, нацеленных на Россию. Примечательно, что за последние десять лет риторика НАТО кардинально изменилась. Тогда в Вашингтоне говорили, что развивают систему ПРО в Европе для защиты от мифической угрозы из Ирана, а вовсе не против России. Теперь же всё, что ни делается в НАТО, имеет своей целью противостояние пресловутой «российской угрозе», сдерживанию России. Этого даже не скрывают.
Последние оперативные данные показывают, что НАТО продолжает скапливать силы у границ России. Для нас это тревожные вести, хотя настоящего беспокойства они не вызывают – рубежи надёжно прикрыты. Однако такая активность, создание вокруг России целого пояса военных баз, появление ядерного оружия США едва ли не под Калининградом или под Минском – это угроза.
Ситуация обострилась до такой степени, что бесконечно обсуждается военными по всей Европе. При этом единства в этих мнениях, к счастью, не прослеживается. Не каждая страна Европы готова отдать свою территорию в полное распоряжение американским солдатам. Однако всё к тому и идёт. Как Россия намерена реагировать на обострение ситуации?
Морские рубежи
Свежие данные о маневрах НАТО и усилении группировки на Востоке были озвучены в ходе заседания Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ России. На заседании выступил главком ВМФ адмирал Владимир Королёв, который отметил, что США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ.
По его словам, США и НАТО резко увеличили число мероприятий боевой и оперативной подготовки войск вблизи России. Силы альянса разворачивают близ наших границ морские системы ПРО, а также системы неядерного высокоточного оружия. Однако реальной угрозы России вся эта активность не представляет, сказал адмирал.
Силы Военно-морского флота будут присутствовать в важных районах Мирового океана в той установленной численности, которая позволяет исключить любые угрозы с морских и океанских направлений,
– приводит заявление адмирала Королёва «Красная звезда».

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