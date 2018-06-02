НАТО учит ВСУ штурмовать города Донбасса

Личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовится к наступлению в Донбассе. Для проведения соответствующей подготовки командование задействовало инструкторов НАТО. Об этом в субботу сообщил задержанный военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Яков Веремейчик.

«В декабре 2017 году мы поехали на Яворовский полигон во Львовской области. Там нас обучали представители НАТО: американцы, канадцы, поляки. Нас там учили больше штурму городов, домов, то есть больше учили наступлению», — рассказал военный.

В этот же день сообщалось, что Киев отказывается вести прямой диалог об обмене военнопленными с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками. Об этом сообщила руководитель уполномоченной рабочей группы самопровозоглашенной ЛНР Ольга Кобцева.

«Мы видим риторику, которая идет вразрез с Минскими соглашениями. Украинская сторона в лице госпожи Геращенко (представитель Киева) и других ее уполномоченных представителей уходит от прямого диалога с представителями республик», — подчеркнула Кобцева. По ее словам, украинские власти стремятся к перенесению переговорного процесса на диалог с Москвой несмотря на то, что Россия не является стороной конфликта.

Несколько ранее сегодня же появилась информация о том, что

за прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе три раза.

Об этом заявил представитель Совместного центра контроля и координации за прекращением огня (СЦКК) в самопровозглашенной ДНР. Отмечается, что огонь был открыт из стрелкового оружия и вооружения БМП. В одном случает фиксировалось применения минометов в направлении Горловки.

Ранее, 26 мая, двоих военнослужащих ВСУ задержала Народная милиция самопровозглашенной ЛНР. Они были схвачены при попытке пересечь «серую зону» у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель луганского оборонного ведомства Андрей Марочко.

По его словам, задержанные военные сбежали с позиций 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие после задержания рассказали об отсутствии дисциплины в подразделениях бригады. При этом бойцы заверили, что не хотят продолжать участвовать в военном конфликте.

«По словам задержанных, с момента введения так называемой операции объединенных сил обстановка в подразделении только ухудшилась, некомплект личного состава увеличивается, участились случаи самовольного оставления частей», — отметили в ведомстве. Там также добавили, что в последнее время в личном составе ВСУ «стало нормой игнорирование или прямой отказ от выполнения приказов командиров».

Тремя днями ранее к западу от Донецка ополченцы самопровозглашенной ДНР ликвидировали пятерых украинских диверсантов, пытавшихся пробраться на территорию республики. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, диверсанты планировали «совершать провокации против мирного населения». Отмечается, что они выходили с позиций ВСУ, которые находились недалеко от населенного пункта Марьинка. Группа направлялась в сторону Петровского района Донецка.

По сообщению Басурина, военные вооруженные силы ДНР «профессионально выявил и уничтожил группу террористов». Он также заявил, что диверсионная группа собиралась проникнуть в пригород Донецка – Горловку — где ими могли быть расстреляны мирные жители.

Тело одного из предполагаемых диверсантов после ликвидации эвакуировали. При нем нашли оружие, боеприпасы, гражданскую одежду, «средства с возможностью фото- и видеофиксации», а также шевроны, обозначающие одно из подразделений ополченцев. Знаки отличия, найденные при диверсантах, указывали на российскую общественную организацию «Сорок сороков».

До этого, 13 апреля, министерство государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой ЛНР утверждало, что

спецслужбы Украины готовятся к проведению ряда диверсионных актов, по итогам которых должны будут погибнуть главы народных республик.

«В районе населенного пункта Новопетровка Бердянского района Запорожской области создается частная база по подготовке членов диверсионно-террористических групп», — сообщалось на сайте МГБ ЛНР.

Там отмечалось, что инструктором в этом лагере является гражданин Грузии Мараушвили, который принимал участие в войне в Южной Осетии в 2008 году. Сообщается, что курсантов он обучал взрывному и снайперскому делу.

Также в МГБ подчеркнули, что создание лагеря для тренировок бойцов было инициировано и профинансировано одним из праворадикальных депутатов Верховной рады, который являлся посредником между группировками и украинскими спецслужбами.

11 марта президент Украины Петр Порошенко объявил, что «сделает все возможное для скорейшего ввода миротворцев» на территорию Донбасса. Он считает, что только таким образом возможно «остановить убийства украинцев — как гражданских, так и военных», а также «восстановить украинский суверенитет в оккупированном Донбассе».

В конце февраля российский лидер Владимир Путин сообщал, что Москва согласна с идеей канцлера Германии Ангелы Меркель разместить миротворцев вдоль границы между РФ и Украиной. Это, по его словам, сможет обеспечить безопасность мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом президент России подчеркнул, что в этом случае необходимо договариваться с непризнанными республиками, потому что они представляют одну из сторон конфликта. Однако ни один из участников «Нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) делать этого, по мнению Путина, не собирается.