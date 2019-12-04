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НАТО трещит по швам, Трамп в реверансе: Американист дал прогноз по ядерной сделке США и России

04 декабря 2019, 19:39  •  93 • В мире
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян сомневается, что президент США Дональд Трамп сможет предложить что-то конструктивное по соглашению в ядерной сфере. Эксперт назвал слова Трампа "популистскими заявлениями, которые делаются в преддверии выборной компании". Кроме того, слова Трампа нужно оценивать и по ситуации в НАТО, альянс "трещит по швам".
Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов обсудить возможность соглашения в ядерной сфере с Россией. По его словам, имеет смысл сначала договориться с Москвой, а затем постепенно включать в этот процесс другие страны. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян скептически отнёсся к этому заявлению и считает его популистским. По словам эксперта, вряд ли Трамп предложит Москве что-то конструктивное.
"Всё подходит под договор СНВ-3, потому что на него вылился буквально ушат грязи и критики за то, что он сорвал договор по ракетам средней и малой дальности. Сейчас СНВ-3 - это всё-таки такая святая корова, потому что, собственно говоря, вся стабильность, по крайней мере по мнению очень многих специалистов, держится именно на нём. Но в своё время Трамп сделал абсолютно всё со своей администрацией, чтобы поставить под сомнение и этот договор тоже. Поэтому, конечно, он сейчас даёт задний ход и пытается уверить своих будущих избирателей. Потому что люди, которые должны голосовать через год, хотят быть уверены, что будут жить в безопасном мире. И это у них ассоциируется, прежде всего, с паритетом с Россией. Все прекрасно понимают, что Россия сейчас выступает в новой роли основного соперника, скажем так, Америки или по крайней мере той эквивалентной силы, которая уравновешивает ядерный потенциал Америки. Поэтому он пытается сейчас сделать реверанс и сказать, что вот всё-таки ядерный потенциал и ядерные амбиции России для них как бы в приоритете, а потом он будет договариваться с Китаем. С нами у него договор СНВ-3, это ракеты стратегические, а с Китаем он пытается сделать ракеты средней и малой дальности. Даже по классификации понятно, что наши требы, как говорится, побольше, поважнее", - заявил политолог.
По словам Ордуханяна, эти заявления Трамп делает на фоне подготовки к саммиту НАТО. А альянс сейчас "трещит по швам". Поэтому, скорее всего, слова президента США - "абсолютно популистские заявления, которые делаются в преддверии выборной кампании".
"Поэтому в данной ситуации мы должны ожидать такого лавирования, но, к сожалению, реальных вещей сделано здесь не будет. Я не знаю, каким образом Трамп пытается договариваться с нами, в контексте той русофобской политики, которая ведётся. Я не знаю, каким образом будут договариваться с Китаем, когда уже абсолютно всё, что только можно было плохого, сказано, и в частности ситуация в Гонконге, которая спонсировалась и поощрялась непосредственно Америкой. Поэтому Трамп, наверное, думает, и по-моему ошибочно, что его все ждут и думают, когда же Трамп снизойдёт до них всех и захочет с нами разговаривать. Нет, мир изменился. Сейчас уже никто это не ждёт. Двигаются все страны в своём направлении. А вот сумеет ли Трамп со своей администрацией подстроиться под новые реалии, я очень сильно сомневаюсь", - подытожил эксперт.
Рафаэль Ордуханян подчеркнул, что конструктивных предложений не будет, санкции останутся, как и вмешательство во внутренние дела других стран. Никакой базы для диалога эксперт не видит.

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