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НАТО требует от России рассекретить производство "Новичка"

04 сентября 2020, 15:05  •  33 • Политика
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В альянсе обсуждают последствия инцидента с Навальным для Москвы
Россия должна разрешить международное расследование по делу Алексея Навального и раскрыть производство "Новичка" – яда, которым по словам немецких врачей отравили оппозиционера. С таким заявлением выступил генек НАТО Йенс Столтенберг.
От Москвы потребовали раскрыть ОЗХО всю программу производства вещества. Столтенберг также добавил, что НАТО обсуждают возможные меры, которые будут приняты из-за инцидента с Навальным. Однако какими они будут – пока неизвестно.
Столтенберг выступил сегодня, 4 сентября, перед журналистами. Его слова приводит РИА "Новости".
Генсек НАТО убежден, что Навального действительно отравили ядом из группы "Новичков". По его словам, серьезных сомнений в этом нет, передает "Эхо Москвы".
Напомним, что накануне Соединенные Штаты уже задумались о наказании России за "отравление" Навального. В Белом доме намекнули, что речь будет идти о финансовых ограничениях.
В Кремле сегодня заявили, что спецслужбы проверяют материалы о фальсификации сообщений Германии об "отравлении". Об этом ранее сообщил Александр Лукашенко.

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