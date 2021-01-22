НАТО требует от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Йенс Столтенберг. Фото: Chris Emil Janssen via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Североатлантический блок пытается принять в организацию Грузию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс настаивает на том, чтобы Москва отказалась от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом он говорил сегодня в Брюсселе перед переговорами с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Мы продолжаем призывать Россию прекратить признание регионов Абхазия и Южная Осетия", – цитирует норвежца РИА "Новости".

Кроме того Столтенберг призывал Москву "соблюдать территориальную целостность Грузии и уважать международное право".

Вероятно, блок судорожно ищет ходы, которые бы позволили принять закавказскую республику в НАТО, у которой большая проблема с потерянными территориями.

Пользователи отреагировали на призыв норвежца и предложили начать с отказа в признании независимости сербской земли Косово (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"...А то что?? Прогиб защитан Столтенберг ", "Как только НАТО перестанет признавать Косово, Россия может и подумает. Но , чувствую ответом будет – Косово это другое. Какое другое? Такое", "Забавные такие! Ну так прекратите признавать Косово, подайте пример!", "Чтобы… что? Признание мешает осваивать новые территории европейской части нашего континента?", "Да без проблем, легко. После восстановления такого государства, как Югославия...".



Напомним, после обстрела из установок "Град" и вооруженного нападения грузинской армии на спящую столицу Южной Осетии город Цхинвал, а также на российский миротворческий контингент в ночь на 8 августа 2008 г., Москва начала операцию "по принуждению к миру". В результате войска Грузии были выдавлены с территории РЮО, а 26 августа того же года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Накануне стало известно, что ЕСПЧ отклонил иск Тбилиси к Москве в связи с событиями в августе 2008-го. Претензии грузинских властей, пытавшихся почти 12 лет возложить ответственность за ту войну на РФ, признаны необоснованными.

