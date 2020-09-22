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НАТО требует международного ответа на "отравление" Навального: Это атака на "демократические права"
22 сентября 2020, 06:35 • 53 • Политика
В НАТО призвали дать международную реакцию на инцидент с Навальным. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что произошедшее - это нападение на "фундаментальные демократические права".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал большей реакции международного сообщества на происшествие с российским блогером-оппозиционером Алексеем Навальным. Заявление прозвучало на форуме по трансатлантической безопасности в Вашингтоне.
По словам Столтенберга, "отравление Навального" является не просто "нападением на одного человека", а атакой на "фундаментальные демократические права". Также генсек НАТО назвал случившееся серьёзным нарушением международного права.
Также он призвал Россию провести "полное и прозрачное расследование" произошедшего, пишет "РИА Новости".
Напомним, что Навальный между тем, едва придя в себя, уже начал публиковать фейки. Оппозиционер потребовал от России вернуть ему одежду, которая, как оказалось, находится у его же жены.
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