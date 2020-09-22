Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не с...
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
Главная / Политика

НАТО требует международного ответа на "отравление" Навального: Это атака на "демократические права"

22 сентября 2020, 06:35  •  53 • Политика
В НАТО призвали дать международную реакцию на инцидент с Навальным. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что произошедшее - это нападение на "фундаментальные демократические права".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал большей реакции международного сообщества на происшествие с российским блогером-оппозиционером Алексеем Навальным. Заявление прозвучало на форуме по трансатлантической безопасности в Вашингтоне.
По словам Столтенберга, "отравление Навального" является не просто "нападением на одного человека", а атакой на "фундаментальные демократические права". Также генсек НАТО назвал случившееся серьёзным нарушением международного права.
"Требуется сильная международная реакция", - заявил Столтенберг по видеосвязи.
Также он призвал Россию провести "полное и прозрачное расследование" произошедшего, пишет "РИА Новости".
Напомним, что Навальный между тем, едва придя в себя, уже начал публиковать фейки. Оппозиционер потребовал от России вернуть ему одежду, которая, как оказалось, находится у его же жены.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
21 сентября 2020, 23:15
"Ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут!": Болгары оценили слова Путина
21 сентября 2020, 23:15
Лавров уличил Тихановскую в серьёзном преступлении: "Прямое приглашение к измене"
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и Белоруссии
21 сентября 2020, 23:15
Каждый слышит, как он дышит: История выздоровления не Навального
21 сентября 2020, 23:15
Украина собирается отпраздновать союз Бандеры с Гитлером
22 сентября 2020, 02:55
Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в ТКГ
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и...
22 сентября 2020, 01:05
Русские держали Лондон "на мушке" после угроз Путину и Лукашенко: Британцы ...
22 сентября 2020, 02:55
Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в...
22 сентября 2020, 04:45
Экс-министр в прямом эфире разоблачил уничтожающих за "конвертик" Украину. ...
22 сентября 2020, 02:55
Кто убил 300 человек на борту MH17? Антипов рассказал, почему ничего не ждёт от суда ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 сентября 2020, 04:50
"Прям по Фрейду": Торопившийся объявить санкции имени Навального забыл географию и вызвал смех
18 сентября 2020, 03:35
Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Сирии
16 сентября 2020, 14:00
Служебный роман: антикоррупционер Шабунин состоит в интимной связи с послом США
18 сентября 2020, 06:20
"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб "Северного потока - 2"
16 сентября 2020, 22:15
Личный разговор с Путиным привел в ужас экс-главу Госдепа
18 сентября 2020, 06:20
"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визитёров" в Чёрном море
16 сентября 2020, 23:10
9 вопросов по Навальному попали в точку: В России узнали о болезненной реакции ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.