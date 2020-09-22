НАТО требует международного ответа на "отравление" Навального: Это атака на "демократические права"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал большей реакции международного сообщества на происшествие с российским блогером-оппозиционером Алексеем Навальным. Заявление прозвучало на форуме по трансатлантической безопасности в Вашингтоне.

По словам Столтенберга, "отравление Навального" является не просто "нападением на одного человека", а атакой на "фундаментальные демократические права". Также генсек НАТО назвал случившееся серьёзным нарушением международного права.

"Требуется сильная международная реакция", - заявил Столтенберг по видеосвязи.

Также он призвал Россию провести "полное и прозрачное расследование" произошедшего, пишет "РИА Новости".

Напомним, что Навальный между тем, едва придя в себя, уже начал публиковать фейки. Оппозиционер потребовал от России вернуть ему одежду, которая, как оказалось, находится у его же жены.