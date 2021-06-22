НАТО, заявляющая на весь мир о якобы злонамеренных планах России, стянет к границам нашей страны 40 боевых кораблей.

В пресс-службе шестого флота ВМС США сообщили об участии в проводимых совместно с Украиной учениях "Sea Breeze-2021", которые начнутся на следующей неделе в регионе Чёрного моря.

Как уточнили в Госдепе США, целью учений является повышение оперативной совместимости и укрепление морской безопасности в регионе.

Отметим, что в манёврах у границ России НАТО планирует задействовать около 40 боевых кораблей. В учениях примут участие союзники США и страны-партнёры.

Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц прокомментировал подготовку к военным учениям на Украине.

"Забавно наблюдать, как украинские военные эксперты пыжатся от гордости в связи с тем, что скоро они проведут "совместные учения Sea Breeze" с 29 странами. Типа Украина там будет играть какую-то ведущую роль", - написал автор в Telegram-канале "КП".

По мнению Коца, "никакую роль, кроме предоставления своей территории под натовские манёвры", у границ России Украина играть не будет.