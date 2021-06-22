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НАТО стянет к границам России 40 боевых кораблей

22 июня 2021, 15:30  •  184 • Политика
НАТО, заявляющая на весь мир о якобы злонамеренных планах России, стянет к границам нашей страны 40 боевых кораблей.
В пресс-службе шестого флота ВМС США сообщили об участии в проводимых совместно с Украиной учениях "Sea Breeze-2021", которые начнутся на следующей неделе в регионе Чёрного моря.
Как уточнили в Госдепе США, целью учений является повышение оперативной совместимости и укрепление морской безопасности в регионе.
Отметим, что в манёврах у границ России НАТО планирует задействовать около 40 боевых кораблей. В учениях примут участие союзники США и страны-партнёры.
Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц прокомментировал подготовку к военным учениям на Украине.
"Забавно наблюдать, как украинские военные эксперты пыжатся от гордости в связи с тем, что скоро они проведут "совместные учения Sea Breeze" с 29 странами. Типа Украина там будет играть какую-то ведущую роль", - написал автор в Telegram-канале "КП".
По мнению Коца, "никакую роль, кроме предоставления своей территории под натовские манёвры", у границ России Украина играть не будет.

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