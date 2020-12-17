НАТО строит четыре базы на Украине, чтобы «запереть» Черноморский флот

Страны НАТО на Украине строят военно-морские базы и используют ее территорию как полигон для отработки ударов по России.Об этом в рамках «круглого стола» в Москве заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.По словам Азарова, НАТО участвует в строительстве четырех военно-морских баз на территории Украины для того, чтобы «запереть» Черноморский флот РФ и лишить его возможности маневрировать.«Сателлит Соединенных Штатов, Великобритания, заключила соглашение, например, о строительстве четырех военно-морских баз. Это Бердянск, Мелитополь, Очаков и Николаев. Два на Черном море, как из географии известно, два на Азовском море.Задача, безусловно, стратегическая – запереть Черноморский российский флот в Севастополе, лишить его оперативного простора и вообще лишить его возможности совершения действий по обороне южных рубежей России.Предоставление своей территории для маневров, совершения тренировочных полетов, отработка нанесения бомбовых, в том числе и ядерных ударов по территории России – это действия, которые не только не совместимы с понятием соседней страны, но и носят откровенно враждебный, агрессивный характер», – заявил Азаров.