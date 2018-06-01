НАТО создаёт командование в немецком Ульме

Новая натовская структура развивает идею «военного Шенгена»

Натовцы не собираются затягивать с объявлением местоположения создаваемого Командования по логистике в Европе (Joint Support and Enabling Command): как и ожидалось, оно будет располагаться в немецком Ульме.

Официальное решение по этому вопросу предстоит утвердить в первой декаде июня на встрече министров обороны стран альянса, но информационное агентство dpa и ряд СМИ сообщили, что фактически вопрос уже решён. О предстоящей численности Joint Support and Enabling Command в Ульме информации нет, известно только, что его обустройство начнётся в июле с тем, чтобы в октябре 2019 г. центр функционировал в штатном режиме, а завершение организационной фазы назначено на 2021 г.

«Ключевыми задачами» центра военные называют оборону, логистику, обеспечение перемещения вооружённых сил и вооружений и иные связанные с названными задачи. Создание нового командного центра рассматривается в русле укрепления восточного фланга НАТО; одновременно аналогичный центр создаётся в Норфолке (Великобратания) – для улучшения трансатлантических военных коммуникаций.

Руководство НАТО с самого начала планировало разместить логистическое командование именно в Германии, учитывая положение этой страны в центре европейского континента. Напомним, что идею «военного Шенгена» американцы начали муссировать после того, как полиция федеральной земли Саксония из-за отсутствия надлежащей документации задержала железнодорожный состав, переправлявший американскую бронетехнику в Польшу.

Министерство обороны ФРГ официально предложило разместить новый командный центр в Ульме (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в марте с. г. В качестве варианта размещения рассматривались районы Кёльна и Бонна, где находится часть командных структур бундесвера (так называемые Объединённые силы обеспечения), но в итоге предпочли Ульм: натовские военные рассчитывают на синергетический эффект от соседства со штабом Оперативного командования многонациональными силами НАТО (Crest Multinational Joint Headquarters), который находится в Ульме с 2013 года и имеет давние военные традиции: накануне Первой мировой войны при общей численности 60 тысяч горожан здесь находился 10-тысячный военный гарнизон. В годы Второй мировой войны здесь, помимо прочего, располагались школа СС, тюрьма для военнопленных и управление концлагеря Дахау.