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НАТО сокращает российскую миссию при альянсе

06 октября 2021, 18:40  •  120 • Политика
Фото: Thierry Monasse/dpa/www.globallookpress.com
Теперь в блоке будет только 10 представителей из РФ
Североатлантический блок высылает восемь сотрудников миссии РФ при альянсе якобы за враждебную деятельность. Об этом сообщила редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс в среду, 6 октября.
По ее словам, блок сократил численность российских сотрудников до десяти.
"НАТО решила наполовину уменьшить миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность РФ, в том числе убийства и шпионаж. Восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать", – написала журналист в своем "Твиттере".
В сообщении отмечается, что политика альянса в отношении РФ остается последовательной. Там похвастались, что усилили "сдерживание и защиту" в ответ на "агрессивные действия" Москвы. Одновременно в сообщении подчеркивается, что НАТО остается открытым для конструктивного диалога с российской стороной.
Как напоминает РИА "Новости", альянса уже отзывал наших дипломатов в 2018 г. из-за истории с якобы отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Тогда аккредитации лишили семь сотрудников российской миссии и еще трем отказали в ее выдаче. В результате представительство РФ сократилось до 20 человек.

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