Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую прав...
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
Главная / Война

НАТО сохранит военное присутствие в Литве

23 января 2021, 01:55  •  58 • Война
Американский посол: «Мы увидим всё больше и больше присутствия США в Литве, а не меньше»
Посол Соединённых Штатов в Литве Роберт Гилкрист выступил в пятницу, 22 января, на пресс-конференции, пообещав сохранить военное присутствие США в Прибалтике, причём в самых разных формах. Также он гарантировал, что дальнейшие отношения Вильнюса и Вашингтона останутся «такими же прочными, как и сегодня».
«Сотрудничество Литвы и США в области обороны и безопасности очень прочное – об этом свидетельствует тот факт, что в стране вот уже в третий раз размещается американский военный батальон. Я очень надеюсь на то, что в дальнейшем ситуация не изменится и мы увидим всё больше и больше присутствия США в Литве, а не меньше»,
– цитирует Гилкриста газета «Литовский курьер».
Однако в настоящее время американские военные дислоцируются на территории Литвы на временной основе, тогда как в Вильнюсе хотят – на постоянной. Но посол не смог пообещать, что за время президентства Джо Байдена сторонам удастся прийти к согласию о постоянном военном присутствии определённого американского контингента в стране. Однако новое правительство Литвы уже включило в свою программу пункт о необходимости добиваться такого соглашения.
«Будет ли такое соглашение о постоянном военном присутствии достигнуто, думаю, зависит от того, как всё будет развиваться в будущем»,
– туманно ответил посол, но тут же успокоил – в Вашингтоне хорошо знают о том, с какими вызовами безопасности приходится сталкиваться не только Литве, но и всем странам Балтии, в команде нового президента есть группа специалистов, понимающих прибалтийскую специфику. Интересно, кто же угрожает Прибалтике?
«У Соединённых Штатов есть твёрдые обязательства по безопасности и обороне этого региона. Поэтому мы всегда будем присутствовать здесь в разных формах, потому что безопасность Прибалтики была, есть и будет приоритетом США»,
– пообещал Роберт Гилкрист.
А в завершение пресс-конференции посол пообещал приложить все усилия для того, чтобы Джо Байден посетил Литву, ну а если не сам президент, то кто-то из высокопоставленных чиновников.
«Я был бы просто счастлив, если бы президент Д. Байден приехал сюда. Разумеется, пока ещё рано об этом говорить, но я могу обещать, что приложу все усилия»,
– сказал посол.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
10 января 2021, 02:15
Румыния как эпицентр напряжённости в Черноморском регионе
04 января 2021, 15:10
Об эстонском ревизионизме и территориальных претензиях Эстонии к России
18 января 2021, 13:45
Le Monde Diplomatique: Российская вакцина поможет миру победить коронавирус
07 января 2021, 01:50
Совет Безопасности ООН – итоги 2020 года
21 января 2021, 02:15
Может ли БРИКС стать альтернативой глобальному человейнику?
13 января 2021, 19:10
О коренном изменении роли международных судов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2021, 09:25
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
16 января 2021, 08:35
"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей для народа в пандемию
20 января 2021, 08:50
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую правду
16 января 2021, 17:45
Зеленский пакует «тревожный чемоданчик». Украина ждёт Путина
16 января 2021, 17:45
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в стыдном, лишив дара речи
20 января 2021, 09:45
Кто пустил этих, кто позволил? — как Киев устроил истерику на минских переговорах
20 января 2021, 07:00
"Это будет дорого стоить всей Армении": Эксперт раскрыл новую интригу Пашиняна
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.