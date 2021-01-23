НАТО сохранит военное присутствие в Литве

Американский посол: «Мы увидим всё больше и больше присутствия США в Литве, а не меньше»

Посол Соединённых Штатов в Литве Роберт Гилкрист выступил в пятницу, 22 января, на пресс-конференции, пообещав сохранить военное присутствие США в Прибалтике, причём в самых разных формах. Также он гарантировал, что дальнейшие отношения Вильнюса и Вашингтона останутся «такими же прочными, как и сегодня».

«Сотрудничество Литвы и США в области обороны и безопасности очень прочное – об этом свидетельствует тот факт, что в стране вот уже в третий раз размещается американский военный батальон. Я очень надеюсь на то, что в дальнейшем ситуация не изменится и мы увидим всё больше и больше присутствия США в Литве, а не меньше»,

– цитирует Гилкриста газета «Литовский курьер».

Однако в настоящее время американские военные дислоцируются на территории Литвы на временной основе, тогда как в Вильнюсе хотят – на постоянной. Но посол не смог пообещать, что за время президентства Джо Байдена сторонам удастся прийти к согласию о постоянном военном присутствии определённого американского контингента в стране. Однако новое правительство Литвы уже включило в свою программу пункт о необходимости добиваться такого соглашения.

«Будет ли такое соглашение о постоянном военном присутствии достигнуто, думаю, зависит от того, как всё будет развиваться в будущем»,

– туманно ответил посол, но тут же успокоил – в Вашингтоне хорошо знают о том, с какими вызовами безопасности приходится сталкиваться не только Литве, но и всем странам Балтии, в команде нового президента есть группа специалистов, понимающих прибалтийскую специфику. Интересно, кто же угрожает Прибалтике?

«У Соединённых Штатов есть твёрдые обязательства по безопасности и обороне этого региона. Поэтому мы всегда будем присутствовать здесь в разных формах, потому что безопасность Прибалтики была, есть и будет приоритетом США»,

– пообещал Роберт Гилкрист.

А в завершение пресс-конференции посол пообещал приложить все усилия для того, чтобы Джо Байден посетил Литву, ну а если не сам президент, то кто-то из высокопоставленных чиновников.

«Я был бы просто счастлив, если бы президент Д. Байден приехал сюда. Разумеется, пока ещё рано об этом говорить, но я могу обещать, что приложу все усилия»,

– сказал посол.