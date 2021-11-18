НАТО снова проведёт учения на границах с Россией: В деле - старые знакомые

Канадское армейское командование под присмотром НАТО проведёт в Грузии двухнедельные учения Maple Arch. В них также примут участие солдаты из Литвы, Польши, Турции и, разумеется, Украины - все старые знакомые по таким манёврам.

Грузинское министерство обороны отмечает, что Грузия впервые принимает учения Maple Arch у себя дома. Однако это далеко не первые учения под эгидой НАТО в этой стране. Кроме того, описание этого военного слёта таково, словно Грузия уже давно является членом Североатлантического альянса. Фактически две недели войска шести стран НАТО будут отрабатывать манёвры на границе с Россией.

"Цель манёвров - ещё большее приближение к стандартам НАТО в процессе планирования и осуществления миротворческих операций", - сообщает Министерство обороны Грузии.

Отметим, учения в сопредельной с Россией стране пройдут на базе Совместного центра тренировок и оценок Грузия - НАТО. Буквальный перевод названия учений звучит как "Кленовая арка".