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НАТО снова проведёт учения на границах с Россией: В деле - старые знакомые

18 ноября 2021, 14:35  •  106 • Политика
Канадское армейское командование под присмотром НАТО проведёт в Грузии двухнедельные учения Maple Arch. В них также примут участие солдаты из Литвы, Польши, Турции и, разумеется, Украины - все старые знакомые по таким манёврам.
Грузинское министерство обороны отмечает, что Грузия впервые принимает учения Maple Arch у себя дома. Однако это далеко не первые учения под эгидой НАТО в этой стране. Кроме того, описание этого военного слёта таково, словно Грузия уже давно является членом Североатлантического альянса. Фактически две недели войска шести стран НАТО будут отрабатывать манёвры на границе с Россией.
"Цель манёвров - ещё большее приближение к стандартам НАТО в процессе планирования и осуществления миротворческих операций", - сообщает Министерство обороны Грузии.
Отметим, учения в сопредельной с Россией стране пройдут на базе Совместного центра тренировок и оценок Грузия - НАТО. Буквальный перевод названия учений звучит как "Кленовая арка".

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