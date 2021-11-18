|
НАТО снова проведёт учения на границах с Россией: В деле - старые знакомые
18 ноября 2021, 14:35 • 106 • Политика
Канадское армейское командование под присмотром НАТО проведёт в Грузии двухнедельные учения Maple Arch. В них также примут участие солдаты из Литвы, Польши, Турции и, разумеется, Украины - все старые знакомые по таким манёврам.
Грузинское министерство обороны отмечает, что Грузия впервые принимает учения Maple Arch у себя дома. Однако это далеко не первые учения под эгидой НАТО в этой стране. Кроме того, описание этого военного слёта таково, словно Грузия уже давно является членом Североатлантического альянса. Фактически две недели войска шести стран НАТО будут отрабатывать манёвры на границе с Россией.
"Цель манёвров - ещё большее приближение к стандартам НАТО в процессе планирования и осуществления миротворческих операций", - сообщает Министерство обороны Грузии.
Отметим, учения в сопредельной с Россией стране пройдут на базе Совместного центра тренировок и оценок Грузия - НАТО. Буквальный перевод названия учений звучит как "Кленовая арка".
Подпишитесь на нас
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2021, 13:30
|
13 ноября 2021, 22:35
|
13 ноября 2021, 01:35
|
12 ноября 2021, 00:30
|
15 ноября 2021, 18:20
|
13 ноября 2021, 16:45
|
14 ноября 2021, 04:25