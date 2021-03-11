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НАТО снова нарывается: В Баренцевом море готовится провокация против России - источники

11 марта 2021, 18:40  •  268 • Политика
НАТО запланировало вылазку боевых кораблей Альянса в Баренцево море для демонстрации своего военного присутствия, сообщают источники.
НАТО планирует провокацию против России в Баренцевом море. Корабли военного блока собираются зайти в исключительную экономическую зону России по аналогии с инцидентом в первой половине мая 2020 года.
Сообщается, что в вылазке примут участие несколько боевых кораблей от ВМС США, Великобритании, Норвегии и других стран альянса. Группу кораблей будут прикрывать вспомогательные суда, а также противолодочная и разведывательная авиации приарктических государств блока НАТО.
Британия планирует направить в поход фрегат УРО типа "Норфолк",
- сообщает Telegram-канал "СВАРЩИКИ" со ссылкой на британские СМИ.
Предполагается, что провокационная вылазка будет совершена в летне-осенний период. Целью провокации является демонстрации военного присутствия НАТО в регионе.

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