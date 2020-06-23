НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об авиакатастрофе

НАТО не предоставило Службе военной разведки Нидерландов спутниковых данных с места крушения малайзийского Boeing MH17, но это не значит, что у Альянса их нет. Об этом заявил голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк на слушаниях суда по делу о крушении авиалайнера, которые прошли в понедельник, 22 июня.

Юрист напомнил, что в одном из документов по делу указывается, что военная разведка Нидерландов запрашивала у НАТО информацию, которая могла иметь отношение к процессу. Однако Альянс не предоставил никакой информации.

"Но это не значит, что у НАТО нет таких данных. Поэтому защита просит суд поручить следственному судье расследовать, есть ли у НАТО записи АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) зоны Восточной Украины 17 июля 2014 года", - потребовал адвокат.

В свою очередь заместитель генпрокурора России Николай Винниченко не преминул отметить, что российская сторона сразу предоставила данные своих радаров. Также была представлена документация, свидетельствующая, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории. Тем не менее данные сведения были попросту проигнорированы, пишет РИА Новости.