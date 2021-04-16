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НАТО скрытно разворачивает у границы с Россией наступательные силы

16 апреля 2021, 06:15  •  46 • Украина

Пока в информационном пространстве и на дипломатическом фронте идут политические баталии, Североатлантический альянс скрытно развертывает рядом с российскими границами свои наступательные силы.

Так, вчера Минск официально уведомил Москву о сосредоточении соединений НАТО у своих рубежей. Кроме того на западном направлении появились новые разведывательные центры «партнеров». Все признаки указывают не на оборонительный, а на наступательный характер этих сил.

«Первый замминистра, начальник Генштаба Виктор Гулевич принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ в Москве. Гулевич выразил мнение Минска о ситуации в регионе, сообщили в министерстве. Он отметил активность НАТО у границ России и Белоруссии, в том числе развертывание разведывательных центров и центров перевозок, совершенствование объектов военной инфраструктуры», — сообщают российские СМИ.

По-видимому, наблюдается очередное обострение ситуации на границах России и Белоруссии. Кроме того наблюдаются случаи нарушения воздушного пространства Союзного государства неизвестными летательными аппаратами.

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