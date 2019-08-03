НАТО с русскими? "Тут же очень много рисков". Шойгу объяснил, почему альянс не хочет играть с Россией в АрМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на вопрос, почему страны НАТО не принимают участия в Армейских международных играх (АрМИ). Глава оборонного ведомства России подчеркнул, в целом ничто не мешает НАТО оказать нам честь - Москва будет рада увидеть партнеров, но не ставит себе четкой цели заполучить таких участников во что бы то ни стало. Как бы там ни было, в НАТО не горят желанием участвовать, и Шойгу видит в этом не только политические мотивы.

"Политические соображения, они, конечно, присутствуют, когда говорят: "Нет, ну мы в них (играх) участвовать не будем", - пояснил министр. - Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать".

Россия всегда приглашает страны НАТО к участию - "мы рады их видеть", однако делать из визита партнеров самоцель Москва не станет, резюмировал Сергей Шойгу. Главная цель таких игр - это тренировка, обучение для русских солдат. А также решение задач, связанных с оснащением, боеготовностью - "чтобы у нас были самые-самые хорошие экипажи". В конце концов, чтобы все понимали, "у этих ребят лучшие специалисты", которые идеально стреляют, летают, ходят, плавают. Такова основная задача, резюмировал Шойгу.

А в завершение министр добавил, он работой русских солдат удовлетворен.