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НАТО рвётся в космос: Министры обороны стран альянса договорились расширить театры военных действий
27 июня 2019, 12:09 • 76 • Политика
Министры обороны стран - членов Североатлантического альянса договорились до конца года расширить театры военных действий, включив в них космическое пространство. НАТО рвётся в космос, поскольку критически зависит от космических технологий, поясняют немецкие СМИ.
Министры обороны стран - членов НАТО обсудили космическую программу альянса и планируют до конца 2019 года провозгласить космос отдельным театром военных действий - как ранее произошло с киберпространством, пишет Bild.
Немецкое издание полагает, что решение продиктовано растущей зависимостью НАТО от космических технологий. Так, связь, разведка и шпионаж на сегодняшний день осуществляются при поддержке спутников, и атака на космические аппараты может серьёзно снизить оборонные возможности альянса. Кроме того, в НАТО переживают за безналичные расчёты и стабильность работы общественного транспорта.
Bild называет США лидером в сфере космических вооружений, напоминая, что Дональд Трамп уже распорядился создать Космические войска (чего до сих пор не сделано). Вне НАТО космическими боевыми технологиями располагают Россия, Китай и Индия.
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