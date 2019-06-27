НАТО рвётся в космос: Министры обороны стран альянса договорились расширить театры военных действий

Министры обороны стран - членов НАТО обсудили космическую программу альянса и планируют до конца 2019 года провозгласить космос отдельным театром военных действий - как ранее произошло с киберпространством, пишет Bild.

Немецкое издание полагает, что решение продиктовано растущей зависимостью НАТО от космических технологий. Так, связь, разведка и шпионаж на сегодняшний день осуществляются при поддержке спутников, и атака на космические аппараты может серьёзно снизить оборонные возможности альянса. Кроме того, в НАТО переживают за безналичные расчёты и стабильность работы общественного транспорта.

Bild называет США лидером в сфере космических вооружений, напоминая, что Дональд Трамп уже распорядился создать Космические войска (чего до сих пор не сделано). Вне НАТО космическими боевыми технологиями располагают Россия, Китай и Индия.