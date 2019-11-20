НАТО рвётся в Арктику, но она альянсу не по зубам • 146 • Аналитика

Арктика остается в центре внимания многих стран мира, привлекая и колоссальными природными ресурсами, которые скрывают арктические льды, и стратегическим положением. Глобальное потепление способно в корне изменить климатические условия Арктики и сделать ее куда более привлекательной в экономическом плане.



Франция меняет Африку на Арктику?

Помимо традиционно интересующихся северными территориями США и Великобритании, а также вездесущего Китая, в конкурентную борьбу за арктическое пространство готова включиться даже Франция. Что интересно, прежде Париж не проявлял особого интереса к арктическим территориям, предпочитая утверждать свое политическое и экономическое влияние на Африканском континенте, а военные испытания проводить в Тихом океане, поближе скорее к Антарктике, чем к Арктике. Но теперь ситуация изменилась.





Как член Североатлантического альянса, Франция рассчитывает в составе НАТО получить доступ к северным морям и начать полноценно действовать в арктическом пространстве. Очевидные арктические амбиции Франции подтверждаются военно-техническими решениями Парижа. И последовали эти решения вскоре после проведения в 2018 году осенних арктических учений Trident Juncture 2018. Организатором учений выступили США, но американское командование очень быстро выявило многочисленные недочеты в материально-техническом обеспечении своих вооруженных сил, которые делали американских солдат крайне уязвимыми при проведении операций на Крайнем Севере.



Так, катапульты американских самолетов не функционировали на морозе, в стволах мерзла смазка. Но самое главное – американские солдаты в Арктике чувствовали себя, наверное, как наполеоновское воинство под Москвой в 1812 году. И если американская армия, при том, что США – одна из арктических стран, имеющая собственные территории на Крайнем Севере, оказалась не готова к боевым действиям в Арктике, то что говорить о французских вооруженных силах!



Естественно, неудачный опыт военных учений был усвоен и переварен американским военным командованием, а заодно и военным руководством других стран НАТО. Именно Франция стала одним из тех государств – участников Североатлантического альянса, которые встали на путь совершенствования своей военной техники, вооружения для придания им способности действовать в условиях Крайнего Севера.





Здесь стоит отметить, что в Арктике действительно наблюдается потепление. Так, протяженность арктического морского льда за октябрь 2019 года сократилась до 5,66 млн кв.км, что представляет собой самый низкий показатель в истории Арктики за последние 40 лет. Предыдущий рекордный уровень был все же выше на 230 тыс. кв.км. В Чукотском море, например, наблюдается самая низкая протяженность морского льда по сравнению со всеми зафиксированными прежде.



То есть окружающая среда Арктики стремительно меняется. Происходят такие трансформации как уменьшение ледового покрытия на северных морях, снижение уровня снежного покрова. Тают ледяные щиты, а температура воздуха в Арктике повышается почти в два раза быстрее, чем в других регионах планеты.



Такие изменения в арктическом пространстве уже никого не удивляет. Глобальное потепление идет стремительными темпами, а вместе с ним открываются и новые возможности использования арктических пространств. Прежде всего, Арктика – настоящая кладовая ценнейших природных ресурсов, эксплуатация которых еще и не начиналась. И конкурентов у России за право добывать и пользовать нефть, газ и прочие природные ресурсы Крайнего Севера будет хоть отбавляй, причем не только среди ближайших соседей по северным широтам.



Кроме того, Арктика – уникальная территория, через которую лежит кратчайший путь из Европы в Азию. Суэцкий канал, за который в свое время так беспокоились и англичане, и французы, является длинным и неудобным путем по сравнению с кратчайшей арктической магистралью. Достаточно пройти Северный морской путь – и ты уже в Китае, Корее или Японии. Для европейского бизнеса такая артерия – прекрасная морская альтернатива новому «Великому шелковому пути», старательно возрождаемому Китаем.



Франция играет, вместе с Германией, ключевую роль в Европейском Союзе, поэтому преимущества евроазиатской торговли, которые предоставляет Северный морской путь, в Париже могут оценить во всем совершенстве. И именно для обеспечения защиты своих политических и экономических интересов в Арктике французское руководство приступает и к «арктической» модернизации арсенала вооруженных сил страны, в первую очередь – кораблей ВМС, самолетов и вертолетов ВВС.





Новый вертолет арктического класса

Наглядным свидетельством наличия у Франции неприкрытых арктических амбиций является разработка новейшего вертолета арктического класса Х6. Этот вертолет был заложен еще в 2015 году. Он представляет собой многоцелевую машину, предназначенную для перевозки 19 пассажиров и 5 тонн груза.



Преимущества вертолета – электродистанционная система управления, система борьбы с обледенением. Машина работает на 2 газотурбинных двигателях Tech 3000. Новый вертолет сможет отдаляться от базы на 700-800 километров, что даст ему куда большую независимость по сравнению с предшественником – вертолетом Super Puma, который способен отлетать от базы на 300-350 км.







В эксплуатацию вертолет, если все будет идти в соответствии с расчетами специалистов концерна Airbus, поступит в 2020 году. Его экипаж будет составлять 2 человека. Таким образом, новая машина предназначена для полетов в сложных погодных условиях и, как рассчитывают французские специалисты, сможет работать даже в арктическом пространстве.



Но зачем Франции Арктика, если страна даже близко не подходит к арктическим морям? Начнем с того, что Франция является не просто членом НАТО, а государством, претендующим на доминирующую в военном плане роль в континентальной Европе. Именно французский президент Эммануэль Макрон озвучивал, и неоднократно, идею о создании общеевропейских вооруженных сил, в которых ключевую роль будет играть именно Франция. Но если Франция станет военным лидером Европы, то ей придется беспокоиться и о безопасности северных государств Евросоюза, которые уже находятся в относительной близости от арктических широт.



Французские подводные лодки и сейчас проводят навигацию в арктических морях, а это означает и то, что в определенных ситуациях Франции могут потребоваться воздушные машины, способные действовать в условиях Крайнего Севера. Разработка нового вертолета как раз и свидетельствует о том, что к этой потребности Париж подходит очень серьезно.



Во Франции не скрывают и стремления принять участие в борьбе за арктические природные ресурсы, что также потребует определенных военных усилий, хотя бы демонстрационного характера. По крайней мере, оставаться в стороне от раздела «ледяного пирога» для Парижа было бы очень недальновидно. В крайнем случае, Франция присоединится к арктическому проекту НАТО и будет использовать возможности своих союзников по Североатлантическому альянсу, в состав которого входят такие северные государства как Норвегия, Дания (с Гренландией), Канада и Исландия.



Почему Крайний Север пока не по зубам НАТО?

Арктические амбиции европейских государств вызывают у нас закономерный вопрос: насколько реальны шансы стран – участниц Североатлантического альянса как то утвердиться в Арктике? Начнем с того, что такие страны как Дания или Норвегия, являясь арктическими государствами, имеют все возможности для беспрепятственной эксплуатации собственных арктических территорий. Почему не едет экономика России



Но своего Крайнего Севера европейским государствам мало. Не случайно в Норвегии, к примеру, все чаще говорят о том, что деятельность России в Арктике создает серьезные риски для окружающей среды. Скандинавские страны, эксплуатируя свой имидж борцов за экологию, пытаются с помощью подобной демагогии помешать российским военным учениям в Арктике, освоению природных богатств Крайнего Севера.



Понятно, что ни Норвегия, ни Дания сами по себе не являются России противниками или конкурентами ни в арктическом, ни в каком-либо еще пространстве. Говорить о конкуренции в Арктике с Данией или Норвегией – просто смешно. Но эти небольшие государства следуют в фарватере общей арктической политики Запада.





Если говорить о военно-политических аспектах освоения Арктики, то реальных возможностей противостоять России в арктическом пространстве у европейских государств просто нет. Ни Великобритания, ни Франция, не говоря уже о Норвегии или Дании, не обладают тем военным потенциалом, который позволял бы им являться самостоятельными военными игроками в Арктике. Многочисленные военные учения, которые проводятся странами – участницами Североатлантического альянса, лишь демонстрируют неспособность справляться с теми элементарными задачами, которые российские вооруженные силы давно для себя решили.



У России, в отличие от европейских государств, есть очень большой опыт военных учений и военного строительства в Арктике. Ведь практически все арктическое побережье Евразии контролируется нашей страной, поэтому и Северный морской путь не может не проходить через территориальные воды Российской Федерации. Северный Флот ВМФ России, Воздушно-космические силы, сухопутные войска – все виды Вооруженных сил РФ ежегодно оттачивают мастерство действий в Арктике.



На этом фоне создание Францией нового арктического вертолета хотя и заставляет несколько насторожиться, но не более того. У России достаточно сил и возможностей для того, чтобы защитить свои интересы в Арктике. Но есть одно очень большое «но» — максимальными преимуществами в северных морях наша страна обладает сейчас, пока арктические пространства скованны льдом и действовать в Северном океане без мощного ледокольного флота, которым обладает лишь одна Россия, невозможно. Не обладает должным уровнем боевой подготовки для действий в арктических условиях и личный состав большинства армий – участниц Североатлантического альянса, причем речь идет не только о сухопутных войсках, но и о десантниках, морской пехоте, спецподразделениях, которым в случае конфликта и предстоит взять на себя основную нагрузку боевых действий в арктических широтах.



По мере дальнейших климатических изменений вследствие глобального потепления может измениться и ситуация. Льды издавна были защитниками северных рубежей России, но их таяние может привести к тому, что в арктических морях станет возможным и безледокольное судоходство. Более того, военные корабли иностранных государств получат возможность свободно оперировать в арктических морях. Именно отдаленная перспектива, связанная с потеплением, и несет для нашей страны повышенные риски.



Таким образом, России стоит готовиться к конкуренции за Арктику, которая будет все более и более ожесточенной и масштабной, включая все новых игроков: от Франции до Японии, от Китая до Канады. Арктика остается в центре внимания многих стран мира, привлекая и колоссальными природными ресурсами, которые скрывают арктические льды, и стратегическим положением. Глобальное потепление способно в корне изменить климатические условия Арктики и сделать ее куда более привлекательной в экономическом плане.Помимо традиционно интересующихся северными территориями США и Великобритании, а также вездесущего Китая, в конкурентную борьбу за арктическое пространство готова включиться даже Франция. Что интересно, прежде Париж не проявлял особого интереса к арктическим территориям, предпочитая утверждать свое политическое и экономическое влияние на Африканском континенте, а военные испытания проводить в Тихом океане, поближе скорее к Антарктике, чем к Арктике. Но теперь ситуация изменилась.Как член Североатлантического альянса, Франция рассчитывает в составе НАТО получить доступ к северным морям и начать полноценно действовать в арктическом пространстве. Очевидные арктические амбиции Франции подтверждаются военно-техническими решениями Парижа. И последовали эти решения вскоре после проведения в 2018 году осенних арктических учений Trident Juncture 2018. Организатором учений выступили США, но американское командование очень быстро выявило многочисленные недочеты в материально-техническом обеспечении своих вооруженных сил, которые делали американских солдат крайне уязвимыми при проведении операций на Крайнем Севере.Так, катапульты американских самолетов не функционировали на морозе, в стволах мерзла смазка. Но самое главное – американские солдаты в Арктике чувствовали себя, наверное, как наполеоновское воинство под Москвой в 1812 году. И если американская армия, при том, что США – одна из арктических стран, имеющая собственные территории на Крайнем Севере, оказалась не готова к боевым действиям в Арктике, то что говорить о французских вооруженных силах!Естественно, неудачный опыт военных учений был усвоен и переварен американским военным командованием, а заодно и военным руководством других стран НАТО. Именно Франция стала одним из тех государств – участников Североатлантического альянса, которые встали на путь совершенствования своей военной техники, вооружения для придания им способности действовать в условиях Крайнего Севера.Здесь стоит отметить, что в Арктике действительно наблюдается потепление. Так, протяженность арктического морского льда за октябрь 2019 года сократилась до 5,66 млн кв.км, что представляет собой самый низкий показатель в истории Арктики за последние 40 лет. Предыдущий рекордный уровень был все же выше на 230 тыс. кв.км. В Чукотском море, например, наблюдается самая низкая протяженность морского льда по сравнению со всеми зафиксированными прежде.То есть окружающая среда Арктики стремительно меняется. Происходят такие трансформации как уменьшение ледового покрытия на северных морях, снижение уровня снежного покрова. Тают ледяные щиты, а температура воздуха в Арктике повышается почти в два раза быстрее, чем в других регионах планеты.Такие изменения в арктическом пространстве уже никого не удивляет. Глобальное потепление идет стремительными темпами, а вместе с ним открываются и новые возможности использования арктических пространств. Прежде всего, Арктика – настоящая кладовая ценнейших природных ресурсов, эксплуатация которых еще и не начиналась. И конкурентов у России за право добывать и пользовать нефть, газ и прочие природные ресурсы Крайнего Севера будет хоть отбавляй, причем не только среди ближайших соседей по северным широтам.Кроме того, Арктика – уникальная территория, через которую лежит кратчайший путь из Европы в Азию. Суэцкий канал, за который в свое время так беспокоились и англичане, и французы, является длинным и неудобным путем по сравнению с кратчайшей арктической магистралью. Достаточно пройти Северный морской путь – и ты уже в Китае, Корее или Японии. Для европейского бизнеса такая артерия – прекрасная морская альтернатива новому «Великому шелковому пути», старательно возрождаемому Китаем.Франция играет, вместе с Германией, ключевую роль в Европейском Союзе, поэтому преимущества евроазиатской торговли, которые предоставляет Северный морской путь, в Париже могут оценить во всем совершенстве. И именно для обеспечения защиты своих политических и экономических интересов в Арктике французское руководство приступает и к «арктической» модернизации арсенала вооруженных сил страны, в первую очередь – кораблей ВМС, самолетов и вертолетов ВВС.Наглядным свидетельством наличия у Франции неприкрытых арктических амбиций является разработка новейшего вертолета арктического класса Х6. Этот вертолет был заложен еще в 2015 году. Он представляет собой многоцелевую машину, предназначенную для перевозки 19 пассажиров и 5 тонн груза.Преимущества вертолета – электродистанционная система управления, система борьбы с обледенением. Машина работает на 2 газотурбинных двигателях Tech 3000. Новый вертолет сможет отдаляться от базы на 700-800 километров, что даст ему куда большую независимость по сравнению с предшественником – вертолетом Super Puma, который способен отлетать от базы на 300-350 км.В эксплуатацию вертолет, если все будет идти в соответствии с расчетами специалистов концерна Airbus, поступит в 2020 году. Его экипаж будет составлять 2 человека. Таким образом, новая машина предназначена для полетов в сложных погодных условиях и, как рассчитывают французские специалисты, сможет работать даже в арктическом пространстве.Но зачем Франции Арктика, если страна даже близко не подходит к арктическим морям? Начнем с того, что Франция является не просто членом НАТО, а государством, претендующим на доминирующую в военном плане роль в континентальной Европе. Именно французский президент Эммануэль Макрон озвучивал, и неоднократно, идею о создании общеевропейских вооруженных сил, в которых ключевую роль будет играть именно Франция. Но если Франция станет военным лидером Европы, то ей придется беспокоиться и о безопасности северных государств Евросоюза, которые уже находятся в относительной близости от арктических широт.Французские подводные лодки и сейчас проводят навигацию в арктических морях, а это означает и то, что в определенных ситуациях Франции могут потребоваться воздушные машины, способные действовать в условиях Крайнего Севера. Разработка нового вертолета как раз и свидетельствует о том, что к этой потребности Париж подходит очень серьезно.Во Франции не скрывают и стремления принять участие в борьбе за арктические природные ресурсы, что также потребует определенных военных усилий, хотя бы демонстрационного характера. По крайней мере, оставаться в стороне от раздела «ледяного пирога» для Парижа было бы очень недальновидно. В крайнем случае, Франция присоединится к арктическому проекту НАТО и будет использовать возможности своих союзников по Североатлантическому альянсу, в состав которого входят такие северные государства как Норвегия, Дания (с Гренландией), Канада и Исландия.Арктические амбиции европейских государств вызывают у нас закономерный вопрос: насколько реальны шансы стран – участниц Североатлантического альянса как то утвердиться в Арктике? Начнем с того, что такие страны как Дания или Норвегия, являясь арктическими государствами, имеют все возможности для беспрепятственной эксплуатации собственных арктических территорий.Но своего Крайнего Севера европейским государствам мало. Не случайно в Норвегии, к примеру, все чаще говорят о том, что деятельность России в Арктике создает серьезные риски для окружающей среды. Скандинавские страны, эксплуатируя свой имидж борцов за экологию, пытаются с помощью подобной демагогии помешать российским военным учениям в Арктике, освоению природных богатств Крайнего Севера.Понятно, что ни Норвегия, ни Дания сами по себе не являются России противниками или конкурентами ни в арктическом, ни в каком-либо еще пространстве. Говорить о конкуренции в Арктике с Данией или Норвегией – просто смешно. Но эти небольшие государства следуют в фарватере общей арктической политики Запада.Если говорить о военно-политических аспектах освоения Арктики, то реальных возможностей противостоять России в арктическом пространстве у европейских государств просто нет. Ни Великобритания, ни Франция, не говоря уже о Норвегии или Дании, не обладают тем военным потенциалом, который позволял бы им являться самостоятельными военными игроками в Арктике. Многочисленные военные учения, которые проводятся странами – участницами Североатлантического альянса, лишь демонстрируют неспособность справляться с теми элементарными задачами, которые российские вооруженные силы давно для себя решили.У России, в отличие от европейских государств, есть очень большой опыт военных учений и военного строительства в Арктике. Ведь практически все арктическое побережье Евразии контролируется нашей страной, поэтому и Северный морской путь не может не проходить через территориальные воды Российской Федерации. Северный Флот ВМФ России, Воздушно-космические силы, сухопутные войска – все виды Вооруженных сил РФ ежегодно оттачивают мастерство действий в Арктике.На этом фоне создание Францией нового арктического вертолета хотя и заставляет несколько насторожиться, но не более того. У России достаточно сил и возможностей для того, чтобы защитить свои интересы в Арктике. Но есть одно очень большое «но» — максимальными преимуществами в северных морях наша страна обладает сейчас, пока арктические пространства скованны льдом и действовать в Северном океане без мощного ледокольного флота, которым обладает лишь одна Россия, невозможно. Не обладает должным уровнем боевой подготовки для действий в арктических условиях и личный состав большинства армий – участниц Североатлантического альянса, причем речь идет не только о сухопутных войсках, но и о десантниках, морской пехоте, спецподразделениях, которым в случае конфликта и предстоит взять на себя основную нагрузку боевых действий в арктических широтах.По мере дальнейших климатических изменений вследствие глобального потепления может измениться и ситуация. Льды издавна были защитниками северных рубежей России, но их таяние может привести к тому, что в арктических морях станет возможным и безледокольное судоходство. Более того, военные корабли иностранных государств получат возможность свободно оперировать в арктических морях. Именно отдаленная перспектива, связанная с потеплением, и несет для нашей страны повышенные риски.Таким образом, России стоит готовиться к конкуренции за Арктику, которая будет все более и более ожесточенной и масштабной, включая все новых игроков: от Франции до Японии, от Китая до Канады. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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