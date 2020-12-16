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НАТО разрывается между США и Турцией из-за санкционной войны: Столтенберг выступил с заявлением

16 декабря 2020, 01:50  •  55 • Политика
В НАТО прокомментировали санкции США против Турции из-за покупки C-400. "Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО были вынуждены наложить санкции друг на друга", - заявил генсек альянса.
В НАТО осудили США и Турцию за санкционную войну, развязанную внутри военного блока из-за покупки российских ЗРК С-400. С соответствующим заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Речь о введённых Минфином США санкциях против Турции. Таким образом Вашингтон решил наказать Анкару за приобретение российских систем ПВО вместо американских В Турции уже заявили, что предпримут ответные шаги. При этом обе страны входят в военный блок НАТО.
"Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО были вынуждены наложить санкции друг на друга", - прокомментировал щекотливую ситуацию Столтенберг.
Также он в очередной раз повторил заученную фразу о том, что системы С-400 несовместимы с системами НАТО. В связи с этим генсек выразил озабоченность последствиями решения Турции о приобретении российских средств ПВО.
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