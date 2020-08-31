НАТО "зашевелился" у границ: Генштаб Белоруссии узнал о "беспрецедентных мерах" альянса

Соседние с Белоруссией страны стремительно наращивают военный потенциал у границ, а также усиливают разведывательную деятельность, заявил начальник главного управления Генерального штаба вооружённых сил Белоруссии Руслан Косыгин.

Он назвал принимаемые странами НАТО меры беспрецедентными не только по наращиванию собственных военных потенциалов, но и по возможностям размещения на своей территории иностранных контингентов.

Кроме того, он уточнил, что на территории европейских государств одновременно проводится пять крупных мероприятий по оперативно-боевой подготовке, а контингент войск в этих государствах насчитывает более 10 тысяч человек, свыше 40 боевых летательных аппаратов и более 500 единиц тяжёлой военной техники.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что принял решение привести основные части вооружённых сил страны в полную боевую готовность из-за "шевеления" войск НАТО у границ Белоруссии. Также Лукашенко заявлял, что Североатлантический альянс усиливает военное присутствие на границе с республикой, чтобы поддержать "альтернативного президента".