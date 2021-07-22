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НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о начале вторжения
22 июля 2021, 02:20 • 147 • Политика
В США военный эксперт оценил вероятность захвата НАТО Калининградской области России.
Военный специалист из США Себастьян Роблин проанализировал ход и последствия вероятного военного конфликта между Россией и НАТО.
В статье для портала 19FortyFive эксперт утверждает, что запущенные из Калининградской области ракеты России в случае конфликта могут представлять "болезненную занозу в боку альянса". При этом причиной вероятного конфликта могут стать страны Прибалтики.
В случае войны с НАТО установленные Россией ракеты под Калининградом могут угрожать перемещению армий и морских сил через Литву и Польшу. Также войскам альянса могут угрожать расположенные в Западном регионе России радары, которые смогут получить важные разведданные.
НАТО может быть вынуждено прибегнуть к "осаде и физической оккупации" региона, чтобы исключить опасность, передаёт "РИА Новости".
В СМИ Запада регулярно появляются статьи о вероятном захвате НАТО Калининградской области. Глава региона Антон Алиханов подчёркивал, что Россия не ведёт агрессивной политики, и призывал западных коллег прекратить заниматься разработкой стратегии войны.
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