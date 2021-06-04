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НАТО пыталась запретить самое смертоносное оружие России

04 июня 2021, 01:00  •  43 • Политика
Русский "Солнцепёк" назван одной из самых смертоносных систем в мире. "НАТО вообще потребовала запретить эти системы, называя их оружием массового поражения", - рассказал военный эксперт.
Тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Солнцепёк" является одной из самых смертоносных оружейных систем в мире, пишет американский журнал The National Interest. В НАТО настолько боялись применения русских ТОС, что даже пытались их запретить на международном уровне, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
ТОС "Солнцепёк" является более продвинутой версией другой знаменитой оружейной системы, под названием "Буратино". В сравнении с ней "Солнцепёк" обладает увеличенной дальностью полёта снарядов, которая достигает 6000 метров.
ТОС в серьёзном мощном виде существуют только в нашей стране. После применения "Буратино" НАТО вообще потребовала запретить эти системы, называя их оружием массового поражения из-за его высокой эффективности и фактически отсутствия аналогов у самого блока,
- рассказал Юрий Кнутов в беседе с Nation News.
Он пояснил, что русские ТОС представляют реальную угрозу для сил НАТО, так как способны эффективно преодолевать любые оборонительные сооружения, где имеется хотя бы какой-то минимальный проём. При этом аналогов этого оружия в мире нет.
Эксперт пояснил, что оружие США пошло по иному пути развития, Китай предпочитает копировать русские разработки, а Европа в принципе уже давно не способна что-либо создать. Поэтому только у России есть тяжёлые огнемётные системы. США же делают ставку на ракеты большой дальности.

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