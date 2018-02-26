Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лишь четырех из восьми кандидатов в президенты могут назвать более 50% респонден...
Сборная Украины по биатлону не будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
Остановка по требованию: в России предложили согласовывать с населением отмену м...
"Украина осталась без друзей": В Верховной Раде призвали налаживать от...
Главная / Политика

НАТО пытается отгородиться от мира и выстроить островки безопасности - Грушко

26 февраля 2018, 12:24  •  91 • Политика
Подготовка к Совету Россия - НАТО полностью остановлена, заявил бывший постпред РФ при альянсе.
Замглавы МИД РФ, экс-постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко рассказал, что подготовка к Совету Россия - НАТО приостановлена.
Совет не собирали с июля прошлого года. Грушко покинул пост в январе 2018 года. Нового постпреда до сих пор не назначили. При этом уровень представительства может быть понижен до временного поверенного.
Грушко подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу. Однако НАТО "в своих практических действиях усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы", что является препятствием, отметил он.
Замминистра добавил, что в настоящее время ни одна организация не может обеспечить мир в одиночку - это нужно делать только сообща.
"Нельзя отгородиться от окружающего мира и выстраивать островки безопасности", - сказал он.
По данным источников "Известий", в НАТО готовы провести совет без участия нового постпреда России, но точная дата до сих пор не согласована.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

91
Источник
Похожие новости
25 февраля 2018, 20:09
МИД России: Пустить под откос мирный процесс в Сирии не дадим
26 февраля 2018, 12:24
Сеул ждет конструктивных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном
25 февраля 2018, 23:24
Санкционный треугольник: Новые санкции США против КНДР нацелены на Китай

26 февраля 2018, 13:39
Песков: задачи, которые поставит Путин в послании, могут быть оформлены в виде указов
26 февраля 2018, 10:24
Лишь четырех из восьми кандидатов в президенты могут назвать более 50% респондентов ВЦИОМ
25 февраля 2018, 23:24
Встрече быть: Песков подтвердил намерение Путина встретиться с российскими олимпийцами
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 февраля 2018, 10:09
Ученые выяснили стопроцентный способ сохранить память в старости
23 февраля 2018, 06:24
Бандера вышел из «Минска»
20 февраля 2018, 00:24
Немецкие СМИ: Заезженная пластинка Порошенко отвернула от Украины весь мир
20 февраля 2018, 05:28
Мюнхенская конференция все
23 февраля 2018, 05:08
"Северный поток-2" - это приговор
25 февраля 2018, 03:54
Познер покинул эфир "Аль-Джазиры" после того, как Путина назвали кагэбэшником
20 февраля 2018, 23:09
"Одна на Бали зависает, другой - простой и тупой" - Deutsche Welle оскорбила Собчак и Грудинина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.