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Подготовка к Совету Россия - НАТО полностью остановлена, заявил бывший постпред РФ при альянсе.

Замглавы МИД РФ, экс-постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко рассказал, что подготовка к Совету Россия - НАТО приостановлена.

Совет не собирали с июля прошлого года. Грушко покинул пост в январе 2018 года. Нового постпреда до сих пор не назначили. При этом уровень представительства может быть понижен до временного поверенного.

Грушко подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу. Однако НАТО "в своих практических действиях усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы", что является препятствием, отметил он.

Замминистра добавил, что в настоящее время ни одна организация не может обеспечить мир в одиночку - это нужно делать только сообща.

"Нельзя отгородиться от окружающего мира и выстраивать островки безопасности", - сказал он.

По данным источников "Известий", в НАТО готовы провести совет без участия нового постпреда России, но точная дата до сих пор не согласована.