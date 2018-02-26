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НАТО пытается отгородиться от мира и выстроить островки безопасности - Грушко
26 февраля 2018, 12:24 • 91 • Политика
Подготовка к Совету Россия - НАТО полностью остановлена, заявил бывший постпред РФ при альянсе.
Замглавы МИД РФ, экс-постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко рассказал, что подготовка к Совету Россия - НАТО приостановлена.
Совет не собирали с июля прошлого года. Грушко покинул пост в январе 2018 года. Нового постпреда до сих пор не назначили. При этом уровень представительства может быть понижен до временного поверенного.
Грушко подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу. Однако НАТО "в своих практических действиях усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы", что является препятствием, отметил он.
Замминистра добавил, что в настоящее время ни одна организация не может обеспечить мир в одиночку - это нужно делать только сообща.
"Нельзя отгородиться от окружающего мира и выстраивать островки безопасности", - сказал он.
По данным источников "Известий", в НАТО готовы провести совет без участия нового постпреда России, но точная дата до сих пор не согласована.
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