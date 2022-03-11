НАТО пятится: Столтенберг высказался о вступлении Украины в альянс

В Североатлантическом альянсе "никогда не называли вступление Украины в НАТО неизбежностью". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В НАТО никогда не утверждали, что вступление Украины в альянс - это неизбежность и вопрос ближайшего будущего, сказал Йенс Столтенберг. Он добавил, что альянс не собирается отказываться от своей политики "открытых дверей".

Политика открытых дверей НАТО затрагивает не только Украину,

- уточнил генсек НАТО, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что Запад совершил ошибку, пообещав Украине принять её в НАТО. Об этом обещании Боррель говорит как о вещах, которые на Западе сначала предлагали, а после так и не смогли реализовать.