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НАТО пятится: Столтенберг высказался о вступлении Украины в альянс

11 марта 2022, 18:10  •  374 • Политика
В Североатлантическом альянсе "никогда не называли вступление Украины в НАТО неизбежностью". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В НАТО никогда не утверждали, что вступление Украины в альянс - это неизбежность и вопрос ближайшего будущего, сказал Йенс Столтенберг. Он добавил, что альянс не собирается отказываться от своей политики "открытых дверей".
Политика открытых дверей НАТО затрагивает не только Украину,
- уточнил генсек НАТО, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что Запад совершил ошибку, пообещав Украине принять её в НАТО. Об этом обещании Боррель говорит как о вещах, которые на Западе сначала предлагали, а после так и не смогли реализовать.

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