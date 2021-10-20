НАТО проводит в Европе секретные ядерные военные учения

Во время учений отрабатывается один из сценариев ядерной войны

В Европе начались ежегодные военные учения НАТО Steadfast Noon («Стойкий полдень»), в которых принимают участие 14 стран-членов альянса. В учениях задействованы десятки самолётов, в том числе и истребители, оснащённые ядерным оружием, а также обычные боевые самолёты, заправщики и самолёты-разведчики.

Эти ежегодные учения подразумевают защиту территории НАТО с помощью ядерного оружия.

«Начавшиеся учения представляют собой обычные, повторяющееся из года в год мероприятия, и никак не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями. Каждый год учения Steadfast Noon проводятся в разных странах НАТО, они включают в себя тренировочные полёты на истребителях двойного назначения, а также на обычных самолётах, при поддержке самолётов наблюдения и дозаправки. Боевое оружие при проведении учебных полётов не используется. Эти учения помогают обеспечить безопасность, надёжность и эффективность средств ядерного сдерживания НАТО»,

– говорится в сообщении пресс-службы Североатлантического альянса.

Известно, что во время учений в этом году будет отрабатываться один из сценариев ядерной войны с применением американских ядерных бомб типа В61, именно такие бомбы, по сообщениям западных СМИ, находятся на хранении на территории Евросоюза – на военной авиабазе Геди в северной Италии. Однако место проведения этих «обычных, повторяющихся» военных учений засекречено, известно лишь, что проводятся они на юге Евросоюза.

По мнению военных экспертов, во время учений будет отрабатываться извлечение ядерных бомб из подземных хранилищ и прикрепление их к истребителям.

В НАТО уверены: только «надёжный и единый ядерный альянс» поможет сохранить европейскую безопасность, которая в настоящее время находится под угрозой. А сами учения являются одним из элементов ядерного сдерживания.

«Ядерная политика НАТО предусматривает, что страны-партнёры в чрезвычайной ситуации могут применить дислоцированные в Европе боеголовки США. По официально неподтверждённым данным, американское атомное оружие размещено в том числе в Бельгии, Турции, Нидерландах, а также в немецком Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц»,

– сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

По данным Института исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (ISFH), Соединённые Штаты разместили ядерный арсенал из 100 авиабомб на многочисленных военных базах в Европе и Турции. Но уже в следующем году все эти ядерные авиабомбы планируется заменить на новые, более мощные и, что самое главное, управляемые B61-12.