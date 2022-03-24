НАТО продолжает угрожать России, несмотря на то, что агрессивная политика альянса уже стала причиной спецоперации на Украине. Однако руководство военного блока сделало совершенно другие выводы и объявило о создании четырёх новых боевых групп.

Об этом в четверг заявил глава НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, новые боевые группы появятся в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.

Лидеры сегодня обсудят необходимость обновления наших сил сдерживания и обороны в длительной перспективе, первый шаг на этом пути - создание четырёх новых боевых групп в восточной части альянса,

- цитирует главу НАТО "Катехон".

Столтенберг также призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону. Отметим, что именно бесконтрольное расширение НАТО на восток стало причиной проведения спецоперации России на Украине. Москва пошла на этот шаг, поскольку действия альянса создали прямую военную угрозу для России. Дальнейшее продвижение НАТО на восток будет ещё сильнее обострять ситуацию и создавать риски вооружённых конфликтов в Европе.