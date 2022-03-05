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НАТО продолжает пичкать Прибалтику вооружением

05 марта 2022, 10:25  •  126 • Украина
Домик в пригороде с белым забором и милым садом давно перестал быть американской мечтой. Милитаризированные Штаты хотят только одного – войны. Причем все чаще чужими руками.


Много лет американцы провоцировали Россию посредством Украины и Прибалтики. Они науськивали близлежащие к РФ страны против россиян, увеличивали военный контингент на границах с нашей страной. Теперь же они шпигуют прибалтов и украинцев вооружением, но сами в военных действиях не участвуют.

У США большой опыт в войнах. Это государство воюет больше, чем существует, а на войнах американцы всегда зарабатывают огромные деньги – вспомнить хотя бы их Гражданскую войну. Так что все это не ради демократии, помощи и доброты душевной.

Вице-президент США Камала Харрис пообщалась с президентами Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии, после чего в Белом доме сообщили о размещении «тысяч» военных в соседских с Россией государствах. Это у них такая коллективная оборона.

«Вице-президент США и европейские лидеры рассмотрели недавние и предстоящие корректировки присутствия сил США и НАТО в Европе, включая развертывание тысяч военнослужащих и критически важных сил в целях укрепления нашего потенциала сдерживания и коллективной обороны», - заявили в США.

Не осталась в стороне и Испания, которая собирается отправить в Латвию дополнительный военный контингент. Правда, ранее глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что его страна будет помогать Украине только через Европейский фонд мира – не напрямую. Умный человек, понимает, куда растренькаются испанские еврики.


Прибалтика всегда была для НАТО неким щитом. Именно поэтому численность военных альянса увеличивалась там каждый год. Ранее там побывал премьер-министр Британии Джонсон. О переброске туда дополнительных сил заявили американский президент Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Прибалтийские политики же только и рады. Они уже давно плевать хотели на национальную политику и самодостаточность. Их устраивает тот факт, что Литва, Латвия и Эстония стали шестерками ЕС и НАТО – щитами, которые в случае его падут первыми.

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