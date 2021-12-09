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НАТО продержится в бою с Россией два часа - Жириновский

09 декабря 2021, 18:10  •  145 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Политик прогнозирует полную капитуляцию перед ВС РФ
Если войска НАТО ввяжутся в возможный военный конфликт между Россией и Украиной на стороне киевского режима, то противостояние завершится через два часа. С таким прогнозом выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его словам, Москва установит контроль над украинскими территориями в течение нескольких часов, пока западные новые партнеры Незалежной "будут заседать". При этом политик подчеркнул, что речь идет о тех областях соборной, которые реально "интересны" России.
"Я вас уверяю. Все сдадутся без войны. Когда они увидят, что через два часа начнется бомбардировка и десантники сидят в самолетах, руки поднимут везде. Тотальная капитуляция!", – заявил Владимир Вольфович ЛДПР-ТВ.
По его мнению, в случае конфронтации на переговоры с представителями ОБСЕ должен отправиться он, а не глава МИД страны. В таком случае, уверен лидер либеральных демократов, западные переговорщики стали бы "заикаться" после его слов, передает "ЦарьГрад".
Жириновский уже не раз высказывал мысль о судьбе Украины в случае войны с Россией. Так, в 2020 году он предсказал отход к РФ 80% территорий соборной, причем в противостоянии на стороне Киева польских и немецких подразделений. Причем конфликт должен был начаться летом 2021-го или 2022 года.

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