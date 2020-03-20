НАТО признал отсутствие злых намерений у России на фоне COVID-19

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Руководство блока внимательно следит за действиями Москвы

Неожиданное признание сделали в Североатлантическом блоке о России. Там не увидели желания властей нашей страны воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы продвинуть на международной арене свои интересы. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос.



"Скажу вам, что нет", – цитирует его ТАСС.

У американского генерала поинтересовались, замечает ли он свидетельства того, что Москва пытается извлечь выгоды из-за ситуации с пандемией COVID-19, в том числе и по Украине.

"Скажу вам, что слежу очень-очень внимательно. Это огромная часть моей работы. Поэтому я на 100% сохраняю бдительность, когда дело касается данной конкретной области, возможного злонамеренного влияния в информационном пространстве. И в данный момент я со своего поста не вижу этого", – констатировал Уолтерс.

Ранее в пятницу, 20 марта, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон и его союзники намерены провести крупные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях. По его словам, Вашингтон хочетдоминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

