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НАТО признал отсутствие злых намерений у России на фоне COVID-19

20 марта 2020, 22:35  •  87 • Политика
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Руководство блока внимательно следит за действиями Москвы
Неожиданное признание сделали в Североатлантическом блоке о России. Там не увидели желания властей нашей страны воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы продвинуть на международной арене свои интересы. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос.
"Скажу вам, что нет", – цитирует его ТАСС.
У американского генерала поинтересовались, замечает ли он свидетельства того, что Москва пытается извлечь выгоды из-за ситуации с пандемией COVID-19, в том числе и по Украине.
"Скажу вам, что слежу очень-очень внимательно. Это огромная часть моей работы. Поэтому я на 100% сохраняю бдительность, когда дело касается данной конкретной области, возможного злонамеренного влияния в информационном пространстве. И в данный момент я со своего поста не вижу этого", – констатировал Уолтерс.
Ранее в пятницу, 20 марта, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон и его союзники намерены провести крупные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях. По его словам, Вашингтон хочетдоминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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