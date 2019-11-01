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НАТО прикрывает собственную беспомощность: эксперт заявил об игре Столтенберга с укронацистами

01 ноября 2019, 15:54  •  37 • Политика
Эксперт заявил об игре Столтенберга с укронацистами, подчеркнув, что НАТО прикрывает собственную беспомощность.
НАТО опубликовала на официальном сайте заявление с призывом к России о возвращении Крыма Украине. Российская сторона уже отреагировала на подобное заявление. В том числе высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Позиция Москвы по полуострову давно известна, напомнила дипломат. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрыт. Дипломат также не видит смысла в комментировании каждого ультиматума НАТО. Однако не исключено, что вскоре последует официальный ответ российского МИД.
В эфире радио Sputnik на экспертном уровне высказался и заведующий отделом Евразийской интеграции развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он предположил, что НАТО просто пытается подыграть укронацистам в Киеве. При этом все прекрасно понимают, что практические действия не последуют.
"Это формальная поддержка Украины, - пояснил эксперт, добавив: - На самом деле, им нужно было больше думать о территориальной целостности других государств, когда они проводили в 1999 году войну в Югославии или свергали другие правящие режимы".
Русский Крым надежно защищен, продолжил Евсеев. Все прочее - это "словесная шелуха", которой Альянс просто "пытается прикрыть собственную беспомощность". Остается лишь добавить, что накануне генсек НАТО завершил свой рабочий визит в Киев. А сказанное НАТО во многом и правда, было рассчитано на украинскую аудиторию - заявление поддержало поездку.

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