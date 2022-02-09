НАТО превзошло по хамству даже США. Теперь решение будет принимать лично Путин

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что ответ НАТО по гарантиям безопасности содержит большее количество хамских формулировок, чем ответ США.

По словам Сергея Рябкова, США должны ответить на требования России по безопасности по существу, а не выдвигать свои претензии Москве. Как отметил замглавы МИД, Россия не ставила никаких сроков по ответу США. Решение по этому вопросу будет принимать лично президент России Владимир Путин. При этом замглавы МИД подчеркнул, что ответ НАТО оказался ещё более хамским, чем ответ США.

Также Сергей Рябков заявил, что Западу не удастся утопить требования России по безопасности в словоблудии.

Напомним, переговоры между Россией и Западом по вопросам безопасности продолжаются с конца прошлого года.