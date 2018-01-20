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НАТО превратит Латвию в кузницу своих боеприпасов

20 января 2018, 09:24  •  198 • Политика
В Марупском крае страны открылся завод VAIROG EU.
В Марупском крае Латвии открылось предприятие VAIROG EU, которое будут изготавливать составные части для стандартных боеприпасов НАТО. Об этом говорится на сайте Минобороны Латвии.
На церемонии открытия побывали министр обороны Раймондс Бергманис, госсекретарь Янис Гарисонс и также парламентский секретарь министерства Виестур Силениекс. Были там и другие представители латвийских властей, для которых мероприятие стало знаковым.
Компания VAIROG EU ведет проектирование и производство оболочек для боеприпасов с 2016 года. В связи с событием посольство США в Латвии удостоило главу европейского подразделения VAIROG EU Юриса Озолса поздравлением на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что в Латвии начнется производство амуниции для подержанных бронетранспортеров. Технику Минобороны страны три года назад закупило в Великобритании.
Об этом сообщает Sputnik Латвия.

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