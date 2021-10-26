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НАТО превращает Украину в военную базу: В стране насчитали 10 мест дислокации войск Альянса - МИД

26 октября 2021, 17:35  •  55 • Политика
На территории Украины уже насчитывается порядка десяти мест дислокации военных НАТО. "Альянс продолжает милитаризировать страну", - отметила Мария Захарова.
На Украине насчитывается уже порядка десяти мест дислокации военных стран НАТО. И не похоже, что Североатлантический Альянс собирается останавливаться на достигнутом, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она призвала Германию и Францию обратить внимание на агрессивное поведение Украины. В частности, на угрозы Киева нанести ракетные удары по русским территориям. Захарова предложила поднять данный вопрос на переговорах в "нормандском формате".
На территории Украины уже насчитывается порядка десяти мест дислокации военных НАТО, и альянс продолжает милитаризировать страну,
- также отметила дипломат.
Представитель МИД России добавила, что агрессивные выпады Украины в адрес России, скорее всего, являются попытками украинских властей отвлечь население от социальных и экономических проблем страны при помощи раздувания темы "внешней угрозы" со стороны России. Захарова подчеркнула, что эта тактика не нова и ей часто пользуются многие страны Запада.

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