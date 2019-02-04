Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Юнус-Бек Евкуров: Россия не позволит американцам, как в 90-х, садиться себе на ...
«Инструмент на крайний случай»: Трамп не исключил применения Вооружённых сил США...
Елизавету II будут эвакуировать по "ядерному" сценарию холодной войны ...
35 миллиoнoв 3eлeнcкoгo
Главная / Политика

НАТО предлагает России "неравные уравнения": Пушков ответил на предложение разместить российские ракеты за Уралом

04 февраля 2019, 01:24  •  14 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв немецких депутатов Родерика Кизеветтера и Рольфа Мютцениха разместить новые российские ракеты за Уралом. Он назвал данное заявление "неравным уравнением", которое НАТО предлагает России, и указал на то, что в настоящее время Польша призывает США разместить свои ядерные ракеты на ее территории.
Напомним, что ранее двое депутатов Бундестага заявили, что если бы Россия согласилась разместить свои новые ракеты 9М729 за Уральскими горами, это могло бы спасти Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Таким образом, пояснили Родерик Кизеветтер и Рольф Мютцених, Европа оказалась бы вне зоны поражения нового оружия России.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса выхода своей страны из ДРСМД. Согласно главе Госдепа США Майку Помпео, соответствующая нота, сообщающая о прекращении американского участия в договоре, уже направлена российской стороне.
Также в начале февраля глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что, по его мнению, правильным разрешением ситуации, образовавшейся на фоне потенциального расторжения ДРСМД, было бы размещение на территории его страны части американского ядерного арсенала.
"В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше - поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО. Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России", - пишет Пушков в Twitter.
В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше - поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО. Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


14
Источник
Похожие новости
03 февраля 2019, 09:09
"Исправили везде Украину на Венесуэлу, и… готово": Тигран Кеосаян о плане США по госперевороту
03 февраля 2019, 09:09
"Они не запрещены. Наш путь": Кандидат в президенты Украины предложила применять против России графитовые бомбы
03 февраля 2019, 22:09
Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
Загрузка...
03 февраля 2019, 05:54
Аваков не спешит мешать созданию на Украине системы подкупа избирателей
03 февраля 2019, 09:09
"Заплатите за то, что помогли нам выжить после войны": Эстония снова потребовала от России компенсацию за "оккупацию"
03 февраля 2019, 22:09
Порошенко стал кандидатом в президенты Украины в день интронизации раскольника Епифания
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
02 февраля 2019, 03:54
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
01 февраля 2019, 13:09
Задержаны участники убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова и лидера "Оплот" Жилина
30 января 2019, 04:24
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
30 января 2019, 07:39
Бал одноклеточных, которым не нужно богатство: Эксперт описал устройство США после применения "Посейдона"
28 января 2019, 23:09
"Пусть в обход Германии тянут": Россия "обложила" газопровод Польши со всех сторон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.