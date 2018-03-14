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НАТО потребовало от России раскрыть Великобритании свои военные тайны

14 марта 2018, 18:24  •  338 • Политика
Руководство Североатлантического альянса (НАТО) требует, чтобы Россия ответила Великобритании на все ее вопросы по делу Скрипаля и предоставила сведения о нервно-паралитическом веществе "Новичок".
Руководство НАТО призвало российские власти рассекретить документы, связанные с программой по созданию нервно-паралитического вещества "Новичок". Коммюнике с подобными требованиями было выпущено пресс-службой штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе вскоре после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила обвинения до делу перебежчика Сергея Скрипаля.
Тереза Мэй, напомним, заявила, что бывший офицер ГРУ был отравлен российским нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным российской стороной. По словам главы правительства Великобритании, из этого можно сделать вывод, что или покушение на Скрипаля было санкционировано российскими властями, или же те допустили утечку потенциально опасного токсина на черный рынок оружия.
В любом случае, союзники Соединенного Королевства по НАТО настаивают, что Россия должна предоставить специалистам Организации по запрещению химического оружия полный доступ к информации о разработке "Новичка" и ответить на другие вопросы Лондона в связи с делом Скрипаля.
"Соединенное Королевство подтвердило использование военного нервно-паралитического вещества типа, разработанного Россией, и проинформировало союзников о том, что очень вероятно, что Россия несет за это ответственность. Великобритания также подтвердила, что это было неизбирательное и безответственное нападение на Соединенное Королевство, в результате чего жизнь невинных гражданских лиц подвергалась риску", - говорится в сообщении альянса.

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